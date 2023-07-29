Скільки коштують найпопулярніші моделі авто в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштують найпопулярніші моделі авто в Україні (інфографіка)

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Скільки коштують найпопулярніші моделі авто в Україні (інфографіка)
Скільки коштують найпопулярніші моделі авто в Україні (інфографіка)
Протягом першого півріччя 2023 року українці розмістили в інтернеті 1 мільйон 424,8 тисячі оголошень продажу легкових автомобілів, повідомляють в Інституті досліджень авторинку. Сукупна вартість розміщених в оголошеннях автомобілів у першому півріччі склала $11,89 мільярда. З них лише у червні — $2,22 мільярда, що на 11% більше, ніж у червні-2022. Загалом в середньому українці щомісяця пропонують до продажу вживаних легковиків сукупною вартістю близько $2 мільярдів.
Найдешевшими (за середньою вартістю) легковики були у Херсонській ($3 000), Донецькій ($3 000), та Миколаївській ($3 900) областях, найдорожчі — у Києві та на Київщині ($7 200), Львівській ($6 550) та Волинській ($6 400) областях.
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Середня ціна легковиків, які продавали в інтернеті у першому півріччі 2023 року, склала $5 400. При цьому червневий показник склав $5 550, що на 7,3% менше, ніж у червні-2022. Найвищою середня вартість авто у продажі в першому півріччі була зафіксована у травні — на рівні $5 800, а найнижчою — в лютому: $5 000. Таким чином, після зростання середньої ціни протягом 3 місяців поспіль (із лютого по травень), в червні автомобілі подешевшали на 4,3%, якщо порівнювати із попереднім місяцем.
Скільки коштують найпопулярніші моделі авто в Україні (інфографіка)
Найпопулярніші легковики, котрі продавали в інтернеті у червні 2023 року, та зміна їх ціни у порівнянні з січнем:
  1. Volkswagen Golf: $5 500 (+13,4%; +$650)
  2. Audi A6: $6 500 (+8,4%; +$501)
  3. BMW 3 Series: $5 975 (+6,2%; +$349,5)
  4. BMW 5 Series: $6 900 (+6,2%; +$400)
  5. Mercedes-Benz E-Class: $5 500 (+4,8%; +$250)
  6. ВАЗ 2107: $1 095 (+4,2%; +$44,5)
  7. Opel Astra: $5 100 (+4,1%; +$200)
  8. Ford Focus: $6 400 (+4,1%; +$250)
  9. Daewoo Lanos: $2 600 (+4,0%; +$100)
  10. Volkswagen Passat: $7 000 (+3,7%; +$250)
  11. Skoda Octavia: $7 000 (+2,9%; +$200)
  12. Renault Megane: $6 700 (+2,3%; +$150)
  13. ВАЗ 2101: $589 (-0,7%; -$4)
  14. ВАЗ 2106: $754 (-3,4%; -$26,5)
  15. ВАЗ 2109: $1 250 (-3,9%; -$50)
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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