Скільки коштують квартири у Кракові та передмісті — Finance.ua

Скільки коштують квартири у Кракові та передмісті Сьогодні 16:29 — Нерухомість

Скільки коштують квартири у Кракові та передмісті

Краків за цінами на квартири — одне із найдорожчих міст Польщі. Житло в місті недешеве як на первинному, так і на вторинному ринку.

Скільки зараз коштують квартири в Кракові та в регіоні, пише muratorplus.pl

Ціни на «вторинці» Кракова — зростають чи падають

Краків для покупців квартир — точно недешеве місто. А зараз квартири на вторинному ринку коштують навіть більше, ніж будь-коли — ціна угод перевищила бар'єр в 11 000 злотих (понад 93 тисячі гривень) за квадратний метр. Однак багато що залежить від розташування та стану квартири. І все ще можна знайти вигідні пропозиції.

За даними банку PKO BP, у першому кварталі поточного року середні ціни пропозиції зросли на 3,1% у порівнянні з попереднім. І найближчим часом експерти очікують подальшого зростання цін на житло.

Ціни на житло за даними Нацбанку Польщі

Кожного кварталу НБП аналізує цінову ситуацію на ринках житла найбільших міст країни. Наразі останні доступні дані стосуються ситуації у другому кварталі 2023 року. За даними Національного банку Польщі, середня ціна квартири на вторинному ринку в Кракові становить:

ціна пропозиції - 13 026 злотих за кв. метр;

ціна угоди реальної - 11 018 злотих за кв. метр.

Якщо порівняти цей квартал з попереднім, то можна побачити, що відбулося зростання цін пропозиції на 3,1% і цін угод на 1,3%. За рік перші зросли на 3,3%, а другі - на 2,7%.

Ціни на квартири за даними Otodom Analytics

Щомісяця експерти Otodom Analytics теж оновлюють звіти по цінах на квартири. Наразі доступні дані за серпень 2023 року, отримані шляхом аналізу рекламних оголошень про продаж. У серпні в Кракові середня квартира коштувала 14 048 злотих (понад 127 тисяч гривень) за квадратний метр (ціна пропозиції).

Також ціни відрізнялися залежно від квадратури житла:

квартира до 40 м 2 — 15 111 злотих за кв. метр;

— 15 111 злотих за кв. метр; квартира 40−59 м 2 — 13 624 злотих за кв. метр;

— 13 624 злотих за кв. метр; квартира 60−89 м 2 — 13 525 злотих за кв. метр;

— 13 525 злотих за кв. метр; квартира понад 90 м 2 — 14 569 злотих за кв. метр.

У рейтингу міст Otodom Analytics дорожчою за Краків була лише Варшава.

Ціни на квартири у Малопольському воєводстві

Купівля квартири в Кракові - це значні витрати. Щоб заощадити, варто принаймні розглянути інші місця Малопольського воєводства.

За межами великих міст ціни на квартири на вторинному ринку зазвичай помітно нижчі. Це наочно демонструє перегляд зразкових пропозицій продажу квартир площею 40−60 м 2 у таких містах:

Бохня — 420 тис. злотих за двокімнатну квартиру (50 м 2 ); Олькуш — 345 тис. злотих за трикімнатну квартиру (60,5 м 2 ); Освенцім — 275 тис. злотих за двокімнатну квартиру (50,5 м 2 ); Тарнув — 480 тис. злотих за три кімнати (48 м 2 ); Величка — 605 тис. злотих за трикімнатну квартиру (55 м 2 ); Закопане — 645 тис. злотих за двокімнатну квартиру (47 м 2 ).

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