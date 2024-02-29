Скільки коштують бензин, дизель та автогаз — Finance.ua

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Скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Технології&Авто
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Скільки коштують бензин, дизель та автогаз
Скільки коштують бензин, дизель та автогаз
Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні зросли у лютому 2024 року приблизно на 2%.
Про це повідомляє «Консалтингова група А-95».
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 29 лютого на бензин А-95 становлять 51,46 гривні за літр (+0,72 гривні за місяць), на дизельне паливо 51,86 гривні за літр (+1,04 гривні), на автогаз 28,02 гривні за літр (+0,64 гривні).
Скільки коштують бензин, дизель та автогаз
Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent, що призвело до зниження цін на бензин і дизель.
Сьогодні нафту Brent коштує близько 83,50 доларів за барель. У лютому ціни практично не змінились.
Як заявив у коментарі РБК-Україна директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, блокада польськими фермерами українського кордону може призвести до подорожчання автогазу на АЗС до 3 гривень за літр.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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