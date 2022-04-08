Скільки коштує жити у Словаччині: ціни на житло, продукти та проїзд — Finance.ua

Скільки коштує жити у Словаччині: ціни на житло, продукти та проїзд

Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Мільйони громадян України тікають від війни до сусідніх країн. Наприклад, станом на 6 квітня, за даними Організації Об’єднаних Націй, до Словаччини виїхало вже понад 302,4 тис. українців. Журналісти порталу Сьогодні підрахували , скільки коштує життя у цій країні.

За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання у Словаччині для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 818 доларів (орієнтовно 24 тис. грн за курсом 6 квітня), не рахуючи вартості житла.

Ціни на продукти

Згідно з моніторингом цін, можна зробити висновок, що продукти у Словаччині трохи дорожчі, ніж в Україні, Польщі та Угорщині.

Для порівняння ми вибрали оновлені у березні дані про вартість товарів у Польщі TravelTables та середні березневі дані Мінфіну.

Продукт Ціна в Словаччині

(в еквіваленті) Ціна в Україні Молоко 1л 23,33 грн 31,36 грн Буханка білого хліба 27,35 грн 26,41 грн Білый рис 1 кг 37,27 грн 34,45 грн Яйця 10 шт 43,5 грн 40,30 грн Твердий сир1 кг 210,50 грн 331,90 грн Філе куряче 1 кг 154,18 грн 120,47 грн Яловича вирізка 1 кг 234,63 грн 242,28 грн Яблоки 1 кг 38,61 грн 13,24 грн Банани 1 кг 43,98 грн 35,97 грн Картопля 1 кг 22,79 грн 14,87 грн

Зазначається також, що вартість пачки цигарок в Словаччині в середньому становитиме 117,45 грн, пляшки вина — 127,10 грн.

Якщо говорити про відвідування ресторанів та кафе, то чашка капучино коштуватиме 52 грн приблизно, а загалом харчування в недорогому ресторані для одного — 158,74 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатись сайтами Booking або Airbnb . За місяць оренди, згідно з даними останнього, вам доведеться віддати від 300 до 1500 доларів у середньому (8775-43875 грн).

В яких куточках Словаччини жити дорожче, а в яких дешевше, ви можете побачити на карті.

Карта вартості оренди, Фото: Airbnb

Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у Словаччині, то можна зробити висновок, що:

однокімнатна квартира в центрі міста вам коштуватиме 14,9 тис. грн;

однокімнатна квартира подалі від центру — 11,7 тис. грн;

трикімнатна квартира у центрі міста — 24,5 тис. грн;

трикімнатна подалі від центру — орієнтовно 18,4 тис. грн.

Не варто забувати і про комунальні послуги, які в середньому коштують у Словаччині 5,6 тис. грн (основні комунальні послуги для квартири площею 85 кв. м, включаючи електрику, опалення чи охолодження, воду та вивіз сміття).

Громадський транспорт та мобільний зв’язок

У Словаччині квитки не продаються у водія та мають тарифікацію відповідно до часу. Є разові квитки, добові та проїзні на автобус, трамвай і тролейбус. Відповідно до зонування (від 2 зон і більше) та часу (від 30 до 180 хвилин) поїздки вартість разового квитка коливається від 0,9 до 4,1 євро (орієнтовно від 29 до 133 гривень).

Добовий квиток коштує 4 євро (130 гривень), на 72 години — 9 євро (292 гривні). Добовий квиток на всі зони коштуватиме 6,9 євро (223 гривні). На всі види квитків передбачені знижки для студентів та пенсіонерів. Трохи дешевше квиток на мобільному додатку онлайн, ніж у паперовому вигляді.

Окрім цього, у Словаччині є різні типи проїзних абонементів. На 7 днів ціни стартують від 12 євро (389 гривень), на 30 днів — від 30 євро (973 гривні), на 90 днів — від 80 євро (2,5 тис. гривень). Є також пропозиції на рік — від 200 євро (6,5 тис. гривень). За багаж потрібно платити окремо 0,9 чи 0,45 євро (15 гривень) в електронному форматі.

Відомо, що з 1 березня перевізники Інтегрованої системи перевезень Братиславського краю (IDS BK) запровадили безкоштовний проїзд для українців за паспортами. Це стосується як міських перевезень у Братиславі, так і залізничного та автобусного сполучення.

Якщо говорити про таксі, то ціна за посадку орієнтовно 95 грн, кожен наступний кілометр — 22,52 грн. Вартість 1л. бензину — 40,49 грн у середньому.

Вартість мобільного зв’язку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв. — 2,95 грн, інтернет з 60 Мбіт/с коштуватиме в середньому 466,84 грн на місяць.

Робота для українців

Як і польські роботодавці, у Словаччині теж намагаються переформатувати свою роботу через велику кількість переселенців з України, а саме жінок.

Наприклад, зараз пропонують такі вакансії:

пекар (25 600 — 48 000 грн);

помічник на ферму (24 800–28 800 грн);

швея (25 600-38 400 грн).

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