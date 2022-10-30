Скільки коштує життя у Німеччині: витрати на продукти, бензин, оренду квартири — Finance.ua

Скільки коштує життя у Німеччині: витрати на продукти, бензин, оренду квартири Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Скільки коштує життя у Німеччині: витрати на продукти, бензин, оренду квартири

Німеччина — одна з провідних країн Європейського Союзу. Держава може гарантувати високий рівень життя не лише громадянам, а й експатам та мігрантам. Для тимчасового або постійного переїзду Німеччину найчастіше обирають за добре розвинену інфраструктуру, якісне медичне обслуговування, багату культуру та стабільність. Проте вартість життя в Німеччині, як правило, вища, ніж у середньому в ЄС.

Наступний місячний бюджет базується на розрахунку вартості життя для двох дорослих. У середньому на місяць витрати складуть €2700-€2900, пише visitukraine.today

Оренда житла та вартість комунальних послуг у Німеччині

Більшу частину бюджету Ви витратите на оренду житла. В останні роки вартість оренди нерухомості у Німеччині стрімко збільшується. Найшвидше зростання спостерігається у Мюнхені, Франкфурті, Гамбурзі, Штутгарті та Берліні. У столиці навіть запровадили заходи контролю за орендою, щоб запобігти подальшому зростанню вартості житла.

Однокімнатна квартира в передмісті Мюнхена буде коштувати €1400, в Гейдельбергу — €1000, у малих міста та селах можна знайти за €600-€800.

Під час пошуку житла звертайте особливу увагу на опис. Адже в Німеччині досить популярно здавати в оренду квартири без меблів, кухні, раковини, побутової техніки і навіть ламп. Облаштування нової домівки може стати додатковою великою статтею витрат.

Також при плануванні кошторису переїзду слід враховувати попередні витрати — гарантійні депозити, передоплата орендної плати та можливі комісійні збори агенту з нерухомості. Сума може бути різною, у середньому від одної до трьох місячних орендних плат.

Вартість комунальних послуг — близько €200 (електрика, вода, газ, вивіз сміття). Допомога по дому (прибирання 2 рази на місяць по 3 години) — €100.

Вартість продуктів харчування

Ціни на продукти в Німеччині нижчі, ніж у більшості країнах ЄС. В державі працює багато супермаркетів та фермерських ринків. Для купівлі продуктів знадобиться близько €550 на місяць, з урахуванням придбання вина та пива. Дуже дорогі у Німеччині тютюнові вироби, пачка цигарок коштує від €5. В супермаркетах Німеччини часто виділяють полиці з товарами, термін придатності яких невдовзі сплине. Купуючи там харчі можна заощадити до 30% вартості.

Читайте також Німеччина припинить пільговий обмін гривні на євро

В Німеччині добре розвинена система харчування — від закладів швидкого приготування їжі до вишуканих ресторанів, на будь-який смак та гаманець. Розваги обійдуться Вам у €250 на місяць — вечеря раз на тиждень в ресторані та кіно двічі на місяць.

Інтернет-пакет, абонентська плата за мобільний телефон та ТБ — €100.

Транспорт та витрати на бензин

Транспортна система Німеччини розвинена на досить високому рівні. Громадський транспорт представлений автобусами, трамваями та метро. Вартість разового квитка у громадському транспорті — €2,75, проїзний на місяць — €68. Між містами курсують потяги, в тому числі і швидкісні, а також міжміські автобуси.

Якщо Ви приїхали на автомобілі, то витрати на його обслуговування на місяць складуть в середньому €200: плата за пальне з розрахунку на 1000 км та оплата паркування. Вартість 1л бензину в країні становить €1,8-€2,2.

Також варто враховувати додаткові витрати, орієнтовно €200.

Знайти роботу в Європі зараз дуже непросто, проте знання іноземної мови може значно спростити пошуки. Тому рекомендуємо скористатися плюшками Englishdom.com — онлайн-школи англійської мови нового покоління. А за промокодом PrayForUkraine на вас чекає знижка 15% на всі пакети уроків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.