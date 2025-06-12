Скільки коштує зарядити електромобіль у червні — Finance.ua

Скільки коштує зарядити електромобіль у червні Вчора 20:03 — Особисті фінанси

Скільки коштує зарядити електромобіль у червні

Сучасні електромобілі дедалі рідше потребують щоденної зарядки: більші акумулятори забезпечують дальший пробіг, а зарядні станції на трасах поступово усувають залежність від розетки вдома чи в гаражі.

За даними Інституту досліджень авторинку, серед понад 150 тисяч електрокарів в Україні близько 40% мають батареї з ємністю понад 50 кВт·год.

Скільки коштує заряджання

За середнього споживання 20 кВт·год на 100 км, така поїздка коштує близько 360 грн — це на 10 грн менше, ніж минулого місяця, якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС.

Для порівняння:

Авто з газобалонним обладнанням витратить на ту ж дистанцію близько 410 грн (за умови споживання 12 л/100 км).

Бензинове авто при витраті 10 л/100 км — 540 грн.

Заряджання вдома значно вигідніше. За побутовим тарифом (4,32 грн/кВт·год) — 100 км обійдеться у 90 грн. Якщо ж встановлений нічний тариф (2,16 грн), сума знижується до 45 грн.

Скільки коштує кіловат на публічних ЕЗС

Фахівці ІДА проаналізували ціни провідних операторів електрозарядних станцій, зосередившись на тих, що працюють біля міжміських трас. Вартість залежить від типу станції:

Середня ціна з AC-порту — 14,82 грн/кВт·год (мінус 33 копійки за місяць).

Через DC-порт (швидка зарядка) — 17,65 грн/кВт·год (мінус 17 копійок).

Ці зміни пояснюються здешевленням у тарифах лише двох операторів. У решти ціни не змінилися.

Найдорожче заряджатися на швидкісних ЕЗС уздовж трас, там встановлено високі тарифи. Дешевші варіанти на зарядках у торгових центрах, ресторанах, готелях, де ціна кВт-години помітно нижча.

Інфографіка: eauto.org.ua

Нагадаємо, в Україні збільшується попит на електрокари. Так, за перші п’ять місяців 2025 року громадяни зареєстрували 37 281 легкове авто, що приводиться в рух електричним двигуном. Всього в Україні їх зареєстровано — 160 722.

До ТОП-10 нових електромобілів травня потрапили

Volkswagen ID. Unyx — 254 од.; BYD Song Plus EV — 210 од.; Honda eNS1 — 188 од.; BYD Sea Lion 07 — 61 од.; Zeekr 7X — 55 од.; Zeekr 001 — 52 од.; Audi Q4 e-tron — 52 од.; Honda M-NV — 44 од.; Volkswagen iD.4 — 34 од.; BYD Yuan Plus — 28 од.

Вартість експлуатації електромобіля дешевше, ніж машини з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Справа тут не лише в ціні на бензин, дизель чи газ, а ще й в тому, що електромобілі мають значно менше рухомих частин, ніж автомобілі з ДВЗ. Крім того, сучасні електромобілі можуть похизуватися абсолютно не гіршими показниками щодо термінів служби, ніж традиційні машини.

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