Скільки коштує святкування Нового року в Буковелі та Верховині — Finance.ua

Скільки коштує святкування Нового року в Буковелі та Верховині Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Скільки коштує святкування Нового року в Буковелі та Верховині

Карпати — це поєднання природної краси, зимових розваг і гостинної атмосфери. Finance.ua порахував, у скільки обійдеться святкування Нового року в Буковелі, одному з найпопулярніших гірськолижних курортів України, а також Верховині — мальовничому селищі, яке часто називають серцем Гуцульщини.

Буковель — найбільший гірськолижний курорт України, де можна насолодитися сучасною інфраструктурою, тоді як менш людна Верховина пропонує автентичний відпочинок.

Проживання

Готелі в Буковелі: від 2 тис. грн/ніч за двомісний номер

Котеджі у Верховині: від 1 500 грн/ніч на 4 осіб

Харчування

Комплексний обід: від 300 грн

Глінтвейн або чай із трав: 80−120 грн

Катання на лижах

Скі-пас: 1 100−1 800 грн/день залежно від сезону

Оренда спорядження: від 500 грн/день

Додаткові розваги

Купання в чанах: від 1 тис. грн/год

Екскурсії на снігоходах чи квадроциклах: від 1 200 грн/год

Особливості святкування: Різдвяні традиції, зокрема вертепи та колядування, створюють неповторну атмосферу. У Верховині часто організовують вечори з автентичною музикою та гуцульськими стравами.

Дізнавайтесь, скільки коштуватиме аналогічний відпочинок у Європейських країнах, у статті за посиланням нижче:

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