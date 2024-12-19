Скільки коштує святкування Нового року в Буковелі та Верховині — Finance.ua
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Скільки коштує святкування Нового року в Буковелі та Верховині

Особисті фінанси
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Скільки коштує святкування Нового року в Буковелі та Верховині
Скільки коштує святкування Нового року в Буковелі та Верховині
Карпати — це поєднання природної краси, зимових розваг і гостинної атмосфери. Finance.ua порахував, у скільки обійдеться святкування Нового року в Буковелі, одному з найпопулярніших гірськолижних курортів України, а також Верховині — мальовничому селищі, яке часто називають серцем Гуцульщини.
Буковель — найбільший гірськолижний курорт України, де можна насолодитися сучасною інфраструктурою, тоді як менш людна Верховина пропонує автентичний відпочинок.

Проживання

  • Готелі в Буковелі: від 2 тис. грн/ніч за двомісний номер
  • Котеджі у Верховині: від 1 500 грн/ніч на 4 осіб

Харчування

  • Комплексний обід: від 300 грн
  • Глінтвейн або чай із трав: 80−120 грн

Катання на лижах

  • Скі-пас: 1 100−1 800 грн/день залежно від сезону
  • Оренда спорядження: від 500 грн/день

Додаткові розваги

  • Купання в чанах: від 1 тис. грн/год
  • Екскурсії на снігоходах чи квадроциклах: від 1 200 грн/год
Особливості святкування: Різдвяні традиції, зокрема вертепи та колядування, створюють неповторну атмосферу. У Верховині часто організовують вечори з автентичною музикою та гуцульськими стравами.
Дізнавайтесь, скільки коштуватиме аналогічний відпочинок у Європейських країнах, у статті за посиланням нижче:

Де можна відсвяткувати Різдво та Новий рік та скільки це коштуватиме

За матеріалами:
Finance.ua
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