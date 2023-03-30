Скільки коштує переоформити машину в Україні — Finance.ua

Скільки коштує переоформити машину в Україні Сьогодні 17:30 — Особисті фінанси

Скільки коштує переоформити машину в Україні

Щоб переоформити машину з одного власника на іншого, треба відвідати будь-який територіальний сервісний центр МВС.

Про це пише УНІАН.

Куди звертатися, щоб переоформити машину

Переоформляти автомобіль з одного власника на іншого потрібно при купівлі-продажу машини, даруванні або передачі у спадок. Зараз це можна зробити в будь-якому територіальному сервісному центрі (ТСЦ) МВС — незалежно від того, де зареєстрована машина та її власник, нинішній і майбутній.

Скільки коштує переоформити машину в Україні

Щоб переоформити машину, потрібно буде оплатити:

послуги сервісного центру — 200 грн;

вартість номерного знака — 350 грн;

бланкову продукцію (техпаспорт) — 312 грн.

Але ця сума може бути і дещо іншою. Наприклад:

якщо покупець не хоче нові номери, а збирається поставити на машину свої старі, то номерний знак (350 грн), він не оплачує; тоді потрібно буде оплатити тільки вартість зберігання старих номерів — це 10,8 грн/добу;

якщо машина раніше не була зареєстрована в Україні, то потрібно додатково оплатити пенсійне страхування — 3-5% вартості автомобіля;

якщо людина продає вже не першу машину за рік, то вона платить податок від оціночної вартості машини (податок залежить від того, яка це машина за рахунком), а також 1,5% військового збору.

Приблизно порахувати, скільки коштує переоформити машину, можна на онлайн-калькуляторі на сайті Головного сервісного центру МВС.

Всі водії транспортних засобів завжди повинні мати при собі поліс ОСЦПВ, або, як його часто називають, автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

УНІАН За матеріалами:

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