Скільки коштує пачка цигарок у різних країнах світу (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує пачка цигарок у різних країнах світу (інфографіка) Сьогодні 07:55

Скільки коштує пачка цигарок у різних країнах світу (інфографіка)

В Україні через підвищення акцизного податку наступного року подорожчають цигарки — приблизно на 40 гривень за пачку (за оцінкою Центру економічної стратегії, на 20−25 гривень). Зміни до Податкового кодексу, як сподіваються в уряді, не лише забезпечать додаткові надходження до бюджету, а й матимуть «соціальний ефект» — українці менше куритимуть, що призведе до зниження кількості випадків серцево-судинних захворювань та зростання тривалості життя.

Майбутнє подорожчання цигарок справді буде неприємним для українців, але варто зазначити, що в багатьох інших країнах світу ця шкідлива звичка коштує набагато дорожче. На інфографіці «Слово і діло» — вартість пачки цигарок у деяких країнах світу. Для інфографіки взяли вартість сигарет однієї з найпопулярніших марок.

Зазначається, що в Україні пачка цигарок коштує близько 2,88 доларів.

В Австралії один із найвищих тютюнових акцизів у світі і відповідно одна з найвищих цін на цигарки — близько 28,64 доларів за пачку. При цьому, за даними Австралійського бюро статистики, рівень щоденного куріння в країні є одним з найнижчих у Організації економічного співробітництва та розвитку: лише один із 10 дорослих курить щодня.

Але висока вартість цигарок має і зворотний бік медалі — зростання чорного ринку, де вони продаються набагато дешевше. Як наслідок, за даними Австралійського інституту охорони здоров’я та соціального забезпечення, майже чверть людей, що палять, вживають небрендований тютюн.

У Новій Зеландії пачка цигарок популярної марки коштує близько 23,06 доларів.

У Британії та Ірландії пачка цигарок коштує 17,73 доларів та 17,22 доларів відповідно. Дослідження показують, що рівень куріння серед дорослих у Великій Британії знижується: за даними Управління національної статистики, у 2011 році в країні курили 20% дорослих мешканців, у 2023 році — трохи менше 12%.

У Канаді пачка цигарок коштує близько 14,05 доларів, у США — 10 доларів. У США, за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, регулярно курять близько 14% дорослих.

У Норвегії пачка цигарок коштує близько 13,41 доларів, у Гонконгу — 13,12 доларів, у Сингапурі — 12,61 доларів, у Франції — 12,04 доларів, у Нідерландах — 11,62 доларів, в Ізраїлі — 10,65 доларів, у Фінляндії — 10,52 доларів, у Швейцарії — 10,09 доларів.

На Шрі-Ланці сигарети можна купити за 9,61 доларів, у Бельгії — 9,42 доларів, у Данії — 8,77 доларів, у Німеччині — 8,58 доларів, у Саудівській Аравії — 7,45 доларів, в Австрії — 6,54 доларів.

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