Скільки коштує оскаржити штраф поліції за порушення ПДР — Finance.ua

Оскарження штрафів поліції за порушення правил дорожнього руху завжди було непростою справою, а тепер стало ще й витратним. Верховний Суд України остаточно визначив, що громадянам доведеться сплачувати судовий збір, який часто перевищує сам штраф.

До березня 2020 року кожен мав змогу оскаржити постанову поліції безкоштовно. Така практика закріплювалась постановою Верховного Суду від 13 грудня 2016 року у справі № 543/775/17.

Проте у березні 2020 року Велика Палата Верховного Суду змінила правову позицію: з того часу при оскарженні штрафів ПДР обов’язковою стала сплата судового збору, який становить 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб — на сьогодні це 605,60 гривень.

Спроби змінити ситуацію через законодавство також не дали результату. У Верховній Раді був зареєстрований законопроект № 3424, який мав звільнити громадян від сплати судового збору при оскарженні штрафів. Його необхідність пояснювалась тим, що часто судовий збір перевищує суму самого штрафу, а нова система камер контролю швидкості почала виписувати постанови не водіям-порушникам, а власникам авто, що створює додаткові правові колізії. Законопроект так і не дійшов до другого читання, а Конституційний Суд досі не виніс рішення щодо законності такого механізму.

3 липня 2025 року Верховний Суд знову підтвердив свою позицію. У постанові у справі № 486/577/25 Суд визначив: при оскарженні постанов поліції за порушення ПДР громадянин повинен сплатити судовий збір у розмірі 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Таким чином, можливість безкоштовно захищати свої права при штрафах ПДР залишилась лише спогадом минулого.

