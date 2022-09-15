Скільки коштує орендувати та придбати квартиру в різних областях України (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштує орендувати та придбати квартиру в різних областях України (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки коштує орендувати та придбати квартиру в різних областях України (інфографіка)
Скільки коштує орендувати та придбати квартиру в різних областях України (інфографіка)
З квітня ринок оренди житла почав відновлюватися. Але він змінився: своє житло здають в оренду багато людей, які навіть не планували це робити. Хоч їм і потрібні кошти, оренда для них не є бізнесом. Ці власники лояльніші в питанні ціни, але більш прискіпливі при виборі нових мешканців їхнього житло. Для них базовим є збереження нерухомості та догляд за нею.
Про це розповів маркетинг-директор та член правління Dom.Ria та Auto.Ria Сергій Молдаховський під час прес-ланчу, організованим командою Looqme.

Що відбувається із цінами на оренду

Експерти відмічають, що за місяць вартість оренди зросла у всіх областях України, окрім Кіровоградської області (там середня ціна на оренду впала на 20%). Найбільше зросли ціни на оренду у Київській та Черкаській обл. (+40%), а також Рівненській обл. (+32%).
Скільки коштує орендувати та придбати квартиру в різних областях України (інфографіка)
В інших областях на Заході України ціни також зростали, однак незначно:
  • Хмельницька: +4%;
  • Івано-Франківська та Львівська: +5%;
  • Чернівецька: +7%;
  • Тернопільська: +9%;
  • Волинська: +11%;
  • Закарпатська: +19%.
Скільки коштує орендувати та придбати квартиру в різних областях України (інфографіка)

Продаж житла на первинці і вторинці

Якщо говорити про продаж вторинки, то найбільший приріст у серпні аналітики зафіксували у Кіровоградській (+4 933% порівняно із квітнем 2022), Київській (+3 312%), Запорізькій (+2 248%) та Сумській (+1 831%) областях.
Скільки коштує орендувати та придбати квартиру в різних областях України (інфографіка)
Найчастіше українці цікавилися купівлею житла у Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях.
Скільки коштує орендувати та придбати квартиру в різних областях України (інфографіка)
Експерти фіксують, що у 78% новобудов забудовники були змушені підняти ціну за «квадрат» за час повномасштабної війни. Ще 22% не змінювали цінники.
Скільки коштує орендувати та придбати квартиру в різних областях України (інфографіка)

Плани після перемоги

Як показало опитування, 46% респондентів не планують повертатися додому до закінчення бойових дій. Однак після перемоги 56% планують повернутися до рідного міста, ще 35% хочуть жити в іншому місті України, а 9% — залишитися за кордоном.
Серед тих, хто планує шукати житло деінде, 54% налаштовані на оренду квартир. Ще 32% хочуть придбати власний куточок, а 10% чекатимуть на житло за державною програмою соціального захисту.
За матеріалами:
Finance.ua
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