Скільки коштує орендувати та придбати квартиру в різних областях України (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує орендувати та придбати квартиру в різних областях України (інфографіка) Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Скільки коштує орендувати та придбати квартиру в різних областях України (інфографіка)

З квітня ринок оренди житла почав відновлюватися. Але він змінився: своє житло здають в оренду багато людей, які навіть не планували це робити. Хоч їм і потрібні кошти, оренда для них не є бізнесом. Ці власники лояльніші в питанні ціни, але більш прискіпливі при виборі нових мешканців їхнього житло. Для них базовим є збереження нерухомості та догляд за нею.

Про це розповів маркетинг-директор та член правління Dom.Ria та Auto.Ria Сергій Молдаховський під час прес-ланчу, організованим командою Looqme

Що відбувається із цінами на оренду

Експерти відмічають, що за місяць вартість оренди зросла у всіх областях України, окрім Кіровоградської області (там середня ціна на оренду впала на 20%). Найбільше зросли ціни на оренду у Київській та Черкаській обл. (+40%), а також Рівненській обл. (+32%).

В інших областях на Заході України ціни також зростали, однак незначно:

Хмельницька: +4%;

Івано-Франківська та Львівська: +5%;

Чернівецька: +7%;

Тернопільська: +9%;

Волинська: +11%;



Закарпатська: +19%.

Продаж житла на первинці і вторинці

Якщо говорити про продаж вторинки, то найбільший приріст у серпні аналітики зафіксували у Кіровоградській (+4 933% порівняно із квітнем 2022), Київській (+3 312%), Запорізькій (+2 248%) та Сумській (+1 831%) областях.

Найчастіше українці цікавилися купівлею житла у Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях.

Експерти фіксують, що у 78% новобудов забудовники були змушені підняти ціну за «квадрат» за час повномасштабної війни. Ще 22% не змінювали цінники.

Плани після перемоги

Як показало опитування, 46% респондентів не планують повертатися додому до закінчення бойових дій. Однак після перемоги 56% планують повернутися до рідного міста, ще 35% хочуть жити в іншому місті України, а 9% — залишитися за кордоном.

Серед тих, хто планує шукати житло деінде, 54% налаштовані на оренду квартир. Ще 32% хочуть придбати власний куточок, а 10% чекатимуть на житло за державною програмою соціального захисту.

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