Скільки коштує оренда заміської нерухомості під час війни — Finance.ua

Скільки коштує оренда заміської нерухомості під час війни Вчора 13:51 — Нерухомість

Скільки коштує оренда заміської нерухомості під час війни

У розпал енергетичного тероризму росії заміські будинки приваблюють українців насамперед своєю автономністю.

Зазвичай із настанням холодів на ринку оренди заміської нерухомості починається спад. Однак через аварійні та віялові відключення електроенергії та високі ризики залишитися в міській квартирі без світла, води й тепла, будинки з індивідуальним опаленням, за словами ріелторів, сьогодні мають ажіотажний попит, пише Фокус.

Як зазначається, на початок жовтня ціни на оренду будинків під Києвом піднялися до 20% залежно від типу нерухомості, її функціоналу та локації. Найбільший попит мають будинки 100-200 кв.м. В котеджних містечках ціни, як правило, на 10-15% вищі.

Ціни на оренду різних типів будинків у передмісті Києва восени 2022 року встановилися на такому рівні:

таунхаус: 80-150 кв.м: 12-28 тис. грн;

садиба: 120-250 кв.м: 20-160 тис. грн;

дача: 50-150 кв.м: 8-20 тис. грн.

Найважливішим фактором у формуванні попиту стає автономність опалювальних систем — газових і твердопаливних котлів, а також наявність генераторів.

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Під Києвом попит мають такі напрями:

Одеський (до 20 км. від Києва);

Старо- та Ново-Обухівський;

Вишгородський;

Житомирський.

Інтерес до оренди заміських будинків зростає не лише на околицях столиці:

Київщина: +60%;

Львівщина: +110%;

Тернопільська та Чернівецька області: +130%;

Івано-Франківська область і Закарпаття: +150%.

Тобто чим далі на захід, тим у більшій безпеці почуваються українці. Громадяни вже практично змели з ринку будинки з індивідуальним опаленням. Наявність джерела опалення в будинку, яке працює, додає до довоєнної ціни оренди ще як мінімум 20-30%.

«Оренда будинків із котлами та печами, джерелом води й вигодами коштує $800-2000 на місяць, у західних регіонах — $500-1,5 тис. Якщо в будинку є генератор, ціна оренди стартує від $800. Сонячні панелі також впливають на цінник, адже дають великі можливості для продовження життєдіяльності в умовах блекауту», — сказано в статті.

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