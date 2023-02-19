Скільки коштує оренда квартири у Дніпрі — Finance.ua

Скільки коштує оренда квартири у Дніпрі
Вартість оренди житла в Дніпрі, як і в інших містах, залежить від багатьох різних чинників.
Навіть під час війни аж до листопада минулого року на оренду квартир у Дніпрі був дуже високий попит, каже Ірина Громова, фахівець із підбору нерухомості з агентства «Авангард».
Можна орендувати однокімнатну зі старим ремонтом і за 4-5 тисяч гривень, а можна знайти також однокімнатну в кращому стані за 12-17 тисяч гривень на місяць.
Ріелтор впевнена, що не варто завжди розглядати ціни суто в районах. Адже навіть в одному й тому самому районі міста ціни дуже відрізняються.
Останнім часом через постійні ракетні удари рф по критичній інфраструктурі та відключення світла майже перестали орендувати житло на високих поверхах.
«Клієнти часто просять: хочемо не перший і не останній поверх. У мене були клієнти, які хотіли здати квартиру на проспекті Гагаріна, в хорошому районі. В умовах, коли без світла ліфт не працює, ми її здати просто не могли», — зазначає фахівець.
Ціни на оренду квартир залежать від таких факторів:
- житло у новобудові чи старому житловому фонді;
- поверховість (нині дедалі частіше запитують «середній поверх» і рідше орендують першому чи останньому, каже Ірина Громова);
- наявність поруч транспортної розв’язки, зелених зон, садків та шкіл;
- якості ремонту в самій квартирі, чи перша це здача тощо.
Приклади цін за оренду квартир у Дніпрі:
- 1-кімнатна (площа — 45 кв. метрів) в Індустріальному районі — 13 000 грн;
- 2-кімнатна (площа — 69 кв. метрів) у Соборному районі — 18 000 грн;
- 3-кімнатна (площа — 85 кв. метрів) у Шевченківському районі — 25 000 грн.
Ціни часто відрізняються, особливо вони залежать від стану житла. Так, орендувати трикімнатну квартиру у Дніпрі можна і за 7000, і за 25 тисяч гривень на місяць.
Нагадаємо, попри те, що попит на житло суттєво знизився, особливо на первинному ринку, забудовники намагаються завершити чи хоча б довести до певної стадії проекти, розпочаті до повномасштабного вторгнення.
Довідка Finance.ua:
- До трійки міст західного регіону із найдорожчими квартирами на вторинному ринку потрапили Львів, Ужгород, Луцьк і Чернівці. Середня вартість готової однокімнатної квартири тут на 500 тис. грн більше, свідчать дані ЛУН Місто.
Сьогодні в середньому за 1-кімнатну на вторинному ринку в західному регіоні власники квартир запросять:
- Львів — 2,1 млн грн;
- Ужгород — 1,6 млн грн;
- Луцьк, Чернівці — 1,5 млн грн;
- Рівне, Тернопіль — 1,4 млн грн;
- Хмельницький — 1,2 млн;
- Івано-Франківськ — 1,1 млн.
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