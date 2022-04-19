Скільки коштує місяць життя в Румунії — їжа, житло, транспорт — Finance.ua

Скільки коштує місяць життя в Румунії — їжа, житло, транспорт

Вчора 16:00 — Особисті фінанси

Станом на 16 квітня, за даними ООН, понад 738,8 тис. українців покинули свої домівки й виїхали в пошуках прихистку в Румунію. Скільки коштує життя в Румунії — підрахували журналісти « Сьогодні ».

За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в Румунії для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 652 долари (орієнтовно 19 тис. грн за курсом 17 квітня), не враховуючи вартість житла.

Вартість продуктів

Зробивши моніторинг цін, можна зробити висновок, що більшість продуктів у Румунії дещо дешевші, ніж в Україні, Словаччині чи Польщі, але дорожче, ніж у Молдові.

Для порівняння ми вибрали оновлені в березні дані про вартість товарів у Румунії TravelTables та середні березневі дані Мінфіну.

Порівняльна таблиця вартості продуктів у Румунії та Україні

Продукт Ціна в Румунії (в еквіваленті) Ціна в Україні Молоко, 1 л 25,47 грн 31,36 грн Буханець білого хліба 13,94 грн 26,41 грн Білий рис, 1 кг 26,81 грн 34,45 грн Яйця, 10 шт 41,78 грн 40,30 грн Твердий сир, 1 кг 131,93 грн 331,90 грн Філе куряче, 1 кг 114,77 грн 120,47 грн Яловича вирізка, 1 кг 169,20 грн 242,28 грн Яблука, 1 кг 21,72 грн 13,24 грн Банани, 1 кг 31,11 грн 35,97 грн Картопля, 1 кг 12,33 грн 14,87 грн

Варто зазначити, що пачка цигарок в Румунії в середньому коштує 104,04 грн, пляшка вина — 117,45 грн.

Чашка капучино в кафе обійдеться вам 42,10 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме 130,32 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking чи Airbnb

Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у Румунії, то висновок такий:

однокімнатна квартира в центрі міста — 8,1 тис. грн;

однокімнатна квартира далі від центру — 5,8 тис. грн;

трикімнатна квартира в центрі міста — 13,7 тис. грн;

трикімнатна далі від центру — орієнтовно 9,8 тис. грн.

Розглянемо також ціни в столиці Бухаресті на прикладі. Як і у всіх столицях, квартири дорожчі, ніж в інших містах. За даними Airbnb, орендувати житло можна від 600 до 1,2 тис. доларів (орієнтовно 17,5-35,1 тис. грн). У більшості пропонують квартири для біженців. Житло має кілька кімнат та більше ніж 3 спальні місця.

Вартість квартир в Бухаресті, Airbnb

Не варто забувати і про комунальні послуги, які в Румунії коштують у середньому 2,6 тис. грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, включно з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

Громадський транспорт переважно представлений автобусами, тролейбусами та маршрутками. Ціни на квитки:

одноразовий квиток — орієнтовно 13,14 грн;

проїзний на місяць — 410,2 грн.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв — 4,29 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому 215,3 грн на місяць.

Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 11,53 грн, кожен наступний кілометр — 10,99 грн. Вартість 1 л бензину — 32,71 грн у середньому.

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