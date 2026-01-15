Скільки коштує квиток на ковзанку в Буковелі Сьогодні 06:04 — Особисті фінанси

Скільки коштує квиток на ковзанку в Буковелі

Гірськолижний курорт Буковель пропонує туристам багато варіантів для розваг. Серед популярних атракцій — ковзанка, де можна весело провести час із близькими. Ми дізналися, скільки коштує послуга у січні 2026 року.

Ціни на ковзанку в Буковелі

Вартість послуги змінюється залежно від обраного часу катання: вранці — найдешевше, в обідню пору — трохи дорожче, а максимальний прайс — у вечірній час. Плюс можна заощадити трохи грошей, якщо використовувати власні ковзани, проте мало туристів їдуть на гірськолижний курорт із таким спорядженням.

Станом на 14 січня 2026 року за катання протягом 45 хвилин дорослим потрібно заплатити:

з 10:30 до 11:15 — 250−300 грн;

з 11:30 до 16:15 — 300−400 грн;

з 17:00 до 21:45 — 400−500 грн.

Нижня цінова межа діє для ковзанів категорії B, верхня — для ковзанів категорії А.

Дітям до 12 років один квиток буде коштувати 200, 250 або 300 грн відповідно (поділу на категорії спорядження немає, лише на обраний час).

Додатково можна оплатити заняття з інструктором, якщо вперше стали на ковзани: сеанс для однієї людини — 680 грн, для двох осіб — 1 300 грн.

Раніше ми розповідали , як відрізняються ціни для лижників у Буковелі та Драгобраті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.