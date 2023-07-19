Скільки коштує «квадрат» житла на вторинці Києва (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує «квадрат» житла на вторинці Києва (інфографіка) Сьогодні 15:07 — Особисті фінанси

Скільки коштує «квадрат» житла на вторинці Києва (інфографіка)

У червні 2023 року на вторинному ринку Києва медіанна ціна в доларовому еквіваленті склала 1328 дол./кв.м., що на 1,2% вище ніж в травні 2023 року. У порівнянні з червнем 2022 року медіанна ціна пропозиції на вториннці Києва зменшилась на 11,6% в доларовому еквіваленті, та збільшилась в національній валюті на 10,4%.

Такими є результати дослідження ринку вторинної нерухомості Києва за червень 2023 року, яке провели аналітики порталу пошуку нерухомості.

Ціни на вторинному ринку нерухомості

Наразі, ринок поступово проходить стадію коригування цін. З початку 2023 року спостерігається плавне підвищення заявленої вартості. Так, з січня 2023 року медіанна ціна пропозиції на вторинному ринку Києва вже зросла майже на 5% в доларовому еквіваленті.

Але заявлені ціни не підкріплені ринковими чинниками. Зважаючи на дуже кволий попит, заявлені в оголошеннях ціни передусім відображають очікування продавця. Через повільне відновлення економіки та доходів, еміграцію та загальну невизначеність попит залишатиметься низьким ще тривалий час. Купівля житла переважно здійснюється за рахунок накопичень.

Кредитування. Іпотека, як і до початку повномасштабного вторгнення, формує дуже малу частку продажів. Менше 2% з угод за минулий рік було профінансовано із залученням банківського кредитування, а от половина платоспроможних потенційних покупців відкладає купівлю житла до закінчення воєнного стану.

У червні 2023 року медіанна ціна пропозиції (в доларовому еквіваленті) на столичному ринку нерухомості зросла на 1,2%, в порівнянні з травнем поточного року, до 1328 дол./кв.м.

Медіанна ціна у категорії 1-кімнатних квартир збільшилась на 5,6% до 1386 дол./кв.м.

Двокімнатні квартири знизились в ціні на 1,9% (1314 дол./кв.м.).

Медіанна вартість 3-х кімнатних квартир зросла на 2,3% та склала 1165 дол./кв.м.

Загальна ситуація на ринку нерухомості

«Купівельна активність на ринку житла залишається дуже низькою, ознаки відновлення слабкі. Попит буде пригніченим ще тривалий час через безпекові ризики, падіння доходів населення та значну еміграцію. Житловий фонд зменшується через руйнування, а темпи створення нового житла під загрозою з огляду на невизначеність та погіршення фінансового стану забудовників. Заявлені в оголошеннях ціни завищені, та не відповідають цінам реальних угод. Фактичні угоди відбуваються зі значними знижками. Ринкової іпотеки майже немає, а робота державних програм підтримки нині нестабільна» — зазначає Нацбанк у звіті про фінансову стабільність.

Саме вторинний ринок краще відображає баланс ринкових сил, адже більшість угод відбуваються саме у цьому сегменті ринку. Житло переважно продається зі знижками: на поступки йдуть продавці.

Усереднені ціни в оголошеннях за всіма об'єктами помітно вищі ніж у тих оголошеннях, квартири за якими було продано. Ця різниця була найбільшою в перші місяці повномасштабної війни та під час активних обстрілів інфраструктури наприкінці 2022 року. За рік заявлені ціни на житло в доларовому еквіваленті на вторинному ринку зменшились на 11,6%.

Станом на травень 2023 року ціни на житло в оголошеннях, за якими квартири було продано, були на чверть нижчі, ніж середні за всіма оголошеннями, повідомляє Нацбанк.

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