Ціни на первинці Києва зросли на 34%, на вторинному ринку — на 17% Сьогодні 13:03 — Нерухомість

Ціни на первинці Києва зросли на 34%, на вторинному ринку — на 17%

Середня ціна за м² на кінець червня у Києві становить 56 728 грн. Мінімальна ціна за м² у столиці - 21 700 грн, вона фіксується у Деснянському районі.

Максимальна — у Печерському — 224 071 грн.

Станом на червень, у Київській області вартість м² стартує від 9 244 грн і може сягати 123 011 грн.

Якщо порівнювати вартість за м² у новобудові у червні цього і минулого року, зростання ціни майже по всій Україна. У Києві - на 34%, у Київській області - на 23%

Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку зросли у Києві - на 17%, на Київщині - на 2%.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у червні 2023 року становила 6 230 гривень. З початку року вартість зросла на 9,3%, що вдвічі вище за офіційну інфляцію (4,6%). Про це повідомляє Держстат.

Довідка Finance.ua:

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 47,8% до 12 867 гривень.



Львівщинана другому місці. Ціна оренди з початку року зросла на 9,3% до 12 тисяч гривень.

У Києві оренда подорожчала на 2,0% до 7793 гривень. Місто залишається на третьому місці.

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