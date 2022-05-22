Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії — Finance.ua
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Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії

Вчора 13:01Особисті фінанси
6431
Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в ЧорногоріїСкільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії
Нерухомість у курортних країнах стала об’єктом підвищеного інтересу українців через війну в нашій країні. Багато хто придивляється до житла у популярних локаціях, де раніше побували у ролі туристів.
Чорногорія — один із найпопулярніших напрямків, де українці можуть купити квартиру чи будинок у мальовничій місцевості. Розповідаємо, скільки коштує місцева нерухомість.

Особливості продажу нерухомості в Чорногорії

Іноземці мають право купувати у Чорногорії як будинки та квартири, так і земельні ділянки з об’єктами на них. При цьому володіння нерухомістю допомагає отримати дозвіл на проживання в цій країні.
Серед найактивніших покупців у Чорногорії експерти з нерухомості називали українців. Про це в інтерв’ю Realting розповів у січні 2022 року директор агенції нерухомості Estate Monte group.
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За словами фахівця, у зростаючому попиті на будинки і квартири в Чорногорії спостерігається полярність: в останні роки купували або дуже дешеву нерухомість, або дорогу елітну. Середній сегмент ринку «провисав».
Особливості будівництва житла в Чорногорії останнім часом, за словами фахівця: зростаюча конкуренція серед забудовників та контроль якості будівництва з боку держави, що підвищує стандарти житла.
Багатьох покупців приваблює також інвестиційне громадянство (від 450 000 євро), програма якого діє до 31 грудня 2022 року.
Найдорожчі квартири в Чорногорії (хай-люкс клас) — від 2 мільйонів євро — зазвичай купували покупці з України, країн СНД та арабських країн. Серед об’єктів люкс-класу за ціною від 500 тисяч євро — також українці.
А ось на бюджетне житло (до 200 євро) у новобудовах Чорногорії були націлені переважно місцеві жителі.

Скільки коштує купити бюджетні квартири

На сайтах нерухомості половина оголошень за останні дні — зі значком «продано». Як гарячі пиріжки розлітаються міні-квартири в курортних регіонах або маленькі старі будиночки на узбережжі. Вартість такого бюджетного житла — від 500 євро за 1 кв. м.
Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії
На Будванській рів’єрі можна знайти кваріри-студіо від 25 тисяч євро. Таких пропозицій небагато, і довго вони не «висять». Натомість є великий вибір житла — квартир та невеликих будинків, половин будинків чи поверхів у них — від 80 тисяч євро. Також квартири за ціною від 100 тисяч євро до 100 кв. м — у великому асортименті на всьому узбережжі.
Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії
Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії

Елітні вілли з видом на море

На сайтах нерухомості є пропозиції та елітних будинків біля моря. Таке житло коштує 4000–5000 євро за 1 кв.м.
Наприклад, за 760 тисяч євро можна придбати чотирирівневу віллу на 6 спалень, 4 ванни, з 12-метровим басейном з підігрівом та ділянкою в 549 кв.м. Площа будинку — 468 кв. м.
Скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії
Розкішна нерухомість розташована в 900 метрах від моря в тихій зоні неподалік Будви (1,5 км).
Чимало великих вілл або дизайнерських квартир з видом на море у мальовничих локаціях з туристичною інфраструктурою коштують від 1 мільйона євро.
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Чимало квартир у курортних Будві, Рафаїловичах, Петроваці продають за ціною близько 500 тисяч євро.
Експерти зазначають, що придбання такого житла площею від 100 кв. м стане справді вдалою інвестицією, бо вже за кілька років (а саме 2025 року) очікується вступ Чорногорії до ЄС.
До речі, щоб не чекати роками і не накопичувати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви збиралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

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За матеріалами: РБК-Україна
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