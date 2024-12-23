Скільки коштуватиме відсвяткувати Різдво та Новий рік в Австрії — Finance.ua
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Скільки коштуватиме відсвяткувати Різдво та Новий рік в Австрії

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Скільки коштуватиме відсвяткувати Різдво та Новий рік в Австрії
Скільки коштуватиме відсвяткувати Різдво та Новий рік в Австрії
Святковий період Різдва та Нового року — чудовий час для подорожей і нових вражень. Особливо популярними є засніжені курорти та міста, які захоплюють своєю атмосферою. Австрійські міста — це поєднання чарівної архітектури, різдвяних ярмарків і першокласних гірськолижних курортів.
У Зальцбурзі влаштовують святкові концерти класичної музики, а Інсбрук прикрашають тисячами різдвяних вогників, особливо в середньовічному центрі міста.

Проживання:

Готелі в Зальцбурзі коштуватимуть від 100 євро/ніч (4 393 грн).
Апартаменти в Інсбруку: від 80 євро/ніч (3 515 грн).

Харчування

Комплексний обід в кафе чи стріт-фуд обійдеться від 7 до 10 євро (307−439 грн).
Різдвяні смаколики: від 15 євро (659 грн).
Гарячий шоколад: 5 євро (220 грн).

Катання на лижах

Скі-пас: від 50 євро/день (2 197 грн).
Оренда спорядження: від 30 євро/день (1 318 грн).

Додаткові розваги

Можна відвідати музей Моцарта в Зальцбурзі: від 15 євро (659 грн). Прогулянка каретами в Інсбруку коштуватиме від 40 євро (1 757 грн).
Про найкращі зимові локації України та Європи, де можна відсвяткувати ці свята, читайте в статті Finance.ua:

Де можна відсвяткувати Різдво та Новий рік та скільки це коштуватиме

За матеріалами:
Finance.ua
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