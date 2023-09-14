Скільки коштуватиме iPhone в Україні — Finance.ua

Скільки коштуватиме iPhone в Україні Сьогодні 16:33 — Фондовий ринок

Скільки коштуватиме iPhone в Україні

Увечері 12 вересня Apple представила свої смартфони нового покоління. У США iPhone 15 коштуватиме від 799 доларів, продажі стартують 22 вересня. Офіційно продукція Apple в Україну не поставляється. Але пропозиції про попереднє замовлення на новий «айфон» уже з’явилися і в Україні. Ми дізналися, у скільки обійдеться такий гаджет для українців.

Одразу в кількох компаніях попередили, що ціни поки що умовні й сильно відрізнятимуться залежно від обсягу пам’яті смартфонів. Попереднє замовлення з точною вартістю можна залишити 22 вересня.

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Наприклад, iPhone 15 Pro Max з 256 ГБ пам’яті виробник анонсує за ціною від 1199 доларів, у нас же він коштуватиме приблизно 65 000 гривень в еквіваленті. Як пояснюють постачальники, попередньо вартість, найімовірніше, буде на 500−600 доларів більшою, ніж зараз просять за iPhone Pro Max 14.

Загалом же постачальники «яблучної» техніки кажуть, що у вересні-жовтні за новий iPhone доведеться заплатити близько 2000 доларів. Таку вартість очікують з досвіду минулого року, коли продавали айфони 14-го покоління. Ціна значна, тому в одному з магазинів техніки нам чесно зізналися: передоплату за передзамовлення не беруть.

Продавці прогнозують, що вже до листопада ціна може знизитися приблизно на 200 доларів. Але до Нового року вартість iPhone 15 буде не нижче 1500 доларів в еквіваленті. При цьому iPhone 14 зараз можна знайти за 800 доларів.

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itechua За матеріалами:

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