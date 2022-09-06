Скільки коштуватиме долар в Україні: озвучено прогноз — Finance.ua

Скільки коштуватиме долар в Україні: озвучено прогноз Вчора 21:00

В Україні немає причин для значного зростання курсу долара, при цьому вартість валюти вже перевищила позначку 40 грн/$. Новина про те, що долар може подорожчати до 50 грн/$, — елемент гібридної війни.

Про це заявив фінансовий аналітик, кандидат економічних наук Андрій Новак.

«Ця інформація, яка не підтверджена офіційно, може сприйматися як елемент гібридної війни. Це може бути методом впливу на економічну ситуацію всередині України», — вважає Новак.

На думку експерта, сьогодні немає підстав для значного зростання курсу долара. «Україна отримує фінансову допомогу від західних країн, завдяки якій щомісяця до бюджету нашої країни надходить більше коштів, ніж надходило ще рік тому, у мирний час», — пояснює економіст.

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Новак упевнений, що за правильного розпорядження цими фінансами зростання курсу долара Україні не загрожує. Водночас експерт стурбований тим, що Національний банк України (НБУ) не має стратегії забезпечення стабільності курсу гривні, а принцип плаваючого курсу, яким керується Нацбанк, є самоусуненням регулятора від забезпечення стабільності національної валюти.

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