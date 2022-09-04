Що буде з доларом у вересні — Finance.ua

Що буде з доларом у вересні Вчора 10:08 — Валюта

Експерт Данило Монін у коментарі 24 каналу заявив, що готівковий курс гривні стабілізований й у вересні може залишитись на рівні 40-41 гривня, про це свідчать процеси, які зараз відбуваються. Офіційний курс НБУ залишиться на рівні 36,57 гривні.

Що впливатиме на формування курсу

Економічний експерт Українського інституту майбутнього розповів, що на підтримку курсу гривні впливатиме перенесення виплат боргових зобов’язань, які були перенесені на два-три роки, зростання активності зернового експорту через порти України та грантове фінансування, що входить до країни.

Але в цілому, думаю, обидва фактори врівноважуватимуть один одного плюс НБУ матиме резерви, які він зможе витратити при необхідності на підтримку гривні. Це дає мені підстави говорити, щокурс у вересні швидше за все буде на рівні серпня.

Яким буде курс наступного тижня

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банк у Анна Золотько розповіла 24 каналу, що долар наступного тижня коливатиметься в обмеженому діапазоні поблизу психологічної позначки 41 гривні за долар, оскільки вона вже очевидно є новим консенсусом між попитом та пропозицією.

На мою думку, наступного тижня готівковий курс знаходитиметься в межах коридору 40,5-41,5 гривні за долар,— прогнозує експертка. Дізнастись курси валют

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