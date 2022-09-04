Що буде з доларом у вересні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що буде з доларом у вересні

Валюта
41080
Експерт Данило Монін у коментарі 24 каналу заявив, що готівковий курс гривні стабілізований й у вересні може залишитись на рівні 40-41 гривня, про це свідчать процеси, які зараз відбуваються. Офіційний курс НБУ залишиться на рівні 36,57 гривні.

Що впливатиме на формування курсу

Економічний експерт Українського інституту майбутнього розповів, що на підтримку курсу гривні впливатиме перенесення виплат боргових зобов’язань, які були перенесені на два-три роки, зростання активності зернового експорту через порти України та грантове фінансування, що входить до країни.
Місце для вашої реклами
Але в цілому, думаю, обидва фактори врівноважуватимуть один одного плюс НБУ матиме резерви, які він зможе витратити при необхідності на підтримку гривні. Це дає мені підстави говорити, щокурс у вересні швидше за все буде на рівні серпня.

Яким буде курс наступного тижня

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько розповіла 24 каналу, що долар наступного тижня коливатиметься в обмеженому діапазоні поблизу психологічної позначки 41 гривні за долар, оскільки вона вже очевидно є новим консенсусом між попитом та пропозицією.
На мою думку, наступного тижня готівковий курс знаходитиметься в межах коридору 40,5-41,5 гривні за долар,— прогнозує експертка. Дізнастись курси валют 🤑
За матеріалами:
Телеканал новин 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.