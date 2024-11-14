Скільки коштів з бюджету витрачається на охорону державних органів влади та посадовців — Finance.ua

Скільки коштів з бюджету витрачається на охорону державних органів влади та посадовців Вчора 20:20 — Казна та Політика

Президент України та деякі чиновники, а також державні органи влади згідно із законом мають забезпечуватись державною охороною, що фінансується з бюджету.

Про це пише «Слово і діло».

За законом державною охороною забезпечуються такі органи влади: Верховна Рада, Кабмін, Конституційний Суд та Верховний Суд.

Також постійно забезпечується безпека президента та членів його сім’ї. Після припинення повноважень держохорона зберігається, виняток — відсторонення внаслідок імпічменту.

Крім президента, державну охорону має голова Верховної Ради та його заступники, прем’єр-міністр, голи Конституційного та Верховного суду, перший віце-прем'єр-міністр, генеральний прокурор, міністри оборони та закордонних справ. Охороною у разі загрози можуть забезпечити й інших посадових осіб — пропозицію подають президенту уповноважені органи.

Інфографіка: «Слово і діло»

У 2014 році в бюджеті на охорону державних органів влади та чиновників передбачили 313,9 млн гривень (у тому числі 219,5 млн на оплату праці).

У 2015 році витрати зросли на 37,6% - до 431,8 млн гривень (у тому числі, 248,3 млн на зарплати). У 2016 році на державну охорону виділили 593 млн гривень (388,1 млн на оплату праці) — плюс 37,3% порівняно з попереднім роком.

У 2017 році бюджетні витрати на охорону держорганів влади та чиновників зросли до 811,9 млн гривень (+36,9%), у 2018 році — до 994,1 млн (+22,4%).

В 2019 році витрати на державну охорону перевищили мільярд гривень — 1 млрд 333,1 млн гривень (у тому числі 921,2 млн на оплату праці).

У 2020 році на охорону виділили на 15,8% більше — 1,5 млрд гривень (1 млрд 055,2 млн на оплату праці). В 2021 році витрати зросли незначно — до 1 млрд 614,8 млн гривень (на зарплати — 1 млрд 118,5 млн).

У перший рік повномасштабної війни витрати на охорону органів влади та чиновників різко зросли — на 77% - і становили 2 млрд 858,7 млн гривень (на зарплати — 2 млрд 054,8 млн).

В 2023 році на державну охорону виділили 3 млрд 305,3 млн гривень (+15,6%), у 2024 році — 3 млрд 676,5 млн (+11,2%).

Наступного року на ці цілі планують витратити на 4,2% більше — 3 млрд 830,9 млн гривень.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.