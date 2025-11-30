Скільки коштів з бюджету спрямовують на безпеку державних органів влади та посадовців
Уперше за останні 12 років на охорону президента України, деяких чиновників, а також державних органів влади, на яку вони мають право згідно із законом, не планують суттєво збільшувати суму видатків. У 2025 році на безпеку топ-чиновників у держбюджеті було закладено 4 млрд 335 млн грн, майже таку ж суму запланували й у проєкті бюджету на наступний рік, який ще має ухвалити Рада у другому читанні.
«Слово і діло» розповідає, як змінювалися видатки бюджету на охорону держорганів влади та посадовців з 2014 по 2025 рік, включно з прогнозом на 2026-й.
Кого в Україні охороняє держава
В Україні, згідно з законом, державною охороною забезпечуються Верховна Рада, Кабмін, Конституційний Суд та Верховний Суд.
Президент України та члени його родини також забезпечені охороною, яка зберігається навіть після припинення повноважень. Виняток — відсторонення глави держави внаслідок імпічменту.
Крім президента, державну охорону має голова Верховної Ради та його заступники, прем’єр-міністр, голови Конституційного та Верховного суду, перший віце-прем'єр-міністр, генеральний прокурор, міністри оборони та закордонних справ.
Окремі чиновники також можуть претендувати на охорону у разі загрози — відповідну пропозицію подають президенту уповноважені органи.
Як змінювалися бюджетні видатки на охорону з 2014 по 2025 рік
У 2014 році в бюджеті України на охорону державних органів влади та чиновників передбачили 313,9 млн гривень (у тому числі 219,5 млн на оплату праці).
У 2015 році витрати зросли на 37,6% - до 431,8 млн гривень. У 2016 році на державну охорону виділили 593 млн гривень — плюс 37,3% порівняно з попереднім роком.
У 2017-му бюджетні витрати на охорону держорганів влади та чиновників зросли до 811,9 млн гривень (+36,9%), у 2018 році — до 994,1 млн (+22,4%).
У 2019 році витрати на державну охорону вперше перевищили мільярд й становили 1 млрд 333,1 млн гривень (+34,1%).
У 2020 році на охорону виділили на 15,8% більше — 1,5 млрд гривень. Не суттєво збільшилися витрати у 2021 році — до 1 млрд 614,8 млн гривень (+4,6%).
Різко зросли витрати на охорону органів влади та чиновників у перший рік повномасштабного російського вторгнення (на 77%) — до 2 млрд 858,7 млн гривень.
У 2023 році на державну охорону виділили 3 млрд 305,3 млн гривень (+15,6%), у 2024 році — 3 млрд 676,5 млн (+11,2%).
У поточному році з держбюджету-2025 спрямували на охорону президента і топ-чиновників — 4 млрд 335,9 млн гривень, що на 17,9% більше, ніж минулого року.
У проєкті державного бюджету на 2026 рік заклали на охорону органів влади та чиновників майже таку ж суму — 4 млрд 336,8 млн (+0,02%).
