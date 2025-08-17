Скільки коштів виплатили українцям за пошкоджене житло — Finance.ua

Скільки коштів виплатили українцям за пошкоджене житло Сьогодні 14:18 — Казна та Політика

За державною програмою «єВідновлення» понад 97 тисяч українців отримали компенсації за пошкоджене житло на загальну суму понад 9,7 мільярда гривень.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку та територій України.

Цей тип компенсацій включає дві категорії:

виплати за дрібні ремонти (категорія А) — середні суми компенсацій склали 72 тис. грн;

— середні суми компенсацій склали 72 тис. грн; капітальні ремонти (категорія В) — 341 800 грн.

Окремо працює механізм компенсацій за знищене житло. Понад 21 тис. українців отримали житлові сертифікати для придбання житла замість знищеного на загальну суму 31,1 млрд грн.

Майже 12 тис. громадян вже придбали нові домівки. Більше половини з них — внутрішньо переміщені особи.

У відомстві зауважують, на напрямок компенсацій для ВПО, на початку цього року, Уряд окремо перерозподілив 15 мільярдів гривень.

Окрім того, на початку цього року стартували виплати для відбудови на власній ділянці.

580 громадян вже отримали кошти першого траншу на загальну суму 713,6 млн гривень.

Нагадаємо, кількість суттєво пошкодженого житла цього року в Києві збільшилася вдвічі , якщо порівняти з минулими роками повномасштабної війни. У столиці вже відновили 25 сильно пошкоджених будинків, ще на 7 об’єктах тривають роботи.

