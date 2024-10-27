Скільки коштів виділив уряд українським аграріям від початку року (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштів виділив уряд українським аграріям від початку року (інфографіка)

Аграрний ринок
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Скільки коштів виділив уряд українським аграріям від початку року (інфографіка)
Скільки коштів виділив уряд українським аграріям від початку року (інфографіка)
У 2024 році 99 українських аграріїв отримали понад 393 млн грн на розвиток садів і теплиць за програмою «єРобота».
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики.
Усього за два роки з початку дії програми фермери України отримали 1,1 млрд грн допомоги.
Скільки коштів виділив уряд українським аграріям від початку року (інфографіка)
З них понад 800 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства та 291,3 млн грн на створення та розвиток теплиць.

Умови програми

Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту і не більше 10 млн грн.
Серед умов отримання гранту — працевлаштування від 5 до 10 постійних робітників для садів і не менше 4 постійних для теплиць.
Нагадаємо, Мінагрополітики вважає, що українські агровиробники можуть забезпечити до 95% потреб у продовольстві Збройних Сил України.
За матеріалами:
Finance.ua
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