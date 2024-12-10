Скільки коштів українці переказують додому з Польщі — Finance.ua

Скільки коштів українці переказують додому з Польщі 10.12.2024, 08:36

Скільки коштів українці переказують додому з Польщі

Національний банк Польщі (NBP) оприлюднив новий звіт щодо того скільки коштів українці переказують з Польщі на батьківщину.

Як повідомляє Yavp.pl , згідно з новим звітом «Життєва та економічна ситуація мігрантів з України в Польщі у 2024 році» (Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce w 2024 r.), у 2024 році майже 40% українських іммігрантів робили перекази коштів із Польщі в Україну (у 2023 році таких було трохи більше — 48%).

Українці в Польщі продовжують фінансово підтримувати своїх близьких на батьківщині, хоча серед передвоєнних іммігрантів знижується відсоток тих, хто переказують кошти в Україну. Для прикладу, восени 2022 року таких було 64% опитаних, у 2024 році — 55%.

Натомість відсоток біженців з України, які переводять кошти, залишається на приблизно такому ж рівні, як і в попередні роки (30%).

Схильність до відправлення коштів до України корелює зі статусом на ринку праці. Кошти переважно відправляють особи, які заявили, що мають постійну роботу або ведуть підприємницьку діяльність.

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Що стосується розмірів грошових переказів, то в обох групах іммігрантів зафіксовано зростання порівняно з 2023 роком відсотка осіб, які переказують в середньому щомісяця суми понад 1000 злотих: з 19% до 22% у випадку передвоєнних іммігрантів та з 12% до 19% у випадку біженців.

Автори дослідження зазначають, що зменшується частота переказів коштів до України в обох групах іммігрантів. У випадку українців, які прибули до Польщі до війни, кошти до України принаймні один раз на місяць в 2024 році переказувало 37% опитаних. Рік тому таких було більше — 49%. Ще більше зниження частоти переказів спостерігається серед біженців з України: з 60% до 33%.

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Водночас зростає відсоток іммігрантів, які передають гуманітарну допомогу в Україну. Це може бути пов’язано зі зростаючими потребами в різних товарах у осіб, які їх отримують, а також з новими можливостями щодо транспортування матеріальних товарів до України (нові транспортні, кур’єрські компанії). Загалом 49% респондентів зізналися, що передають гуманітарну допомогу на батьківщину. З них 39% - це біженці й 61% - передвоєнні іммігранти з України.

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