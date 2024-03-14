Скільки коштів надав ЄБРР Україні від початку війни — Finance.ua

Скільки коштів надав ЄБРР Україні від початку війни Сьогодні 17:32

Скільки коштів надав ЄБРР Україні від початку війни

13 березня міністр фінансів України Сергій Марченко провів робочу зустріч з Першим віце-президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Юргеном Рігтерінком.

Ключовими темами заходу стали співпраця України та Банку і пріоритети на 2024 рік, а також впровадження Урядом України реформ за чотирирічною програмою з Міжнародним валютним фондом у рамках Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Міністр фінансів України подякував керівництву ЄБРР за непохитну та рішучу підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення, а також за суттєве збільшення інвестицій з метою підтримки діючих та нових проектів та розвитку економіки держави.

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Від лютого 2022 року ЄБРР фінансує ініціативи з сприяння енергоефективності, підтримки ліквідності та стійкості роботи ключових суб'єктів господарювання державного сектору економіки, відбудови інфраструктури, забезпечення роботи приватного сектору.

В державному секторі економіки на стадії реалізації знаходиться 12 спільних з ЄБРР проектів загальним обсягом позик близько 2,6 млрд євро.

В контексті обговорення фінансових потреб України у 2024 році, учасники зустрічі відзначили важливість співпраці України з МВФ в рамках програми EFF загальним обсягом близько 15,6 млрд доларів США.

Сергій Марченко наголосив, що Уряд України залишається відданим порядку денному умов та реформ, передбачених програмою, у тому числі у бюджетній, фінансовій та податковій сферах.

«Реалізація визначених заходів та політик допоможе підтримати макрофінансову стабільність та сприятиме європейській інтеграції України. Ми продовжуємо співпрацю та реалізацію програми. Загалом у 2024 році за умови виконання усіх необхідних кроків, ми очікуємо залучити чотири транші від МВФ на суму близько 5,4 млрд доларів США», — зазначив міністр фінансів.

borgexpert За матеріалами:

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