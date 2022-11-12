Скільки грошей витрачають на онлайн-підписки жителі різних країн (інфографіка) — Finance.ua

Скільки грошей витрачають на онлайн-підписки жителі різних країн (інфографіка)
Аналітики Picodi.com перевірили ціну підписок на найпопулярніші розважальні сервіси в 60 країнах світу та розрахували співвідношення їх вартості до місцевої середньої зарплати.
Вартість підписок у світі
До рейтингу потрапили два найпопулярніші стрімінгові відеосервіси (Netflix і Prime Video), один музичний (Spotify), доступний у всьому світі сервіс електронних і аудіокниг (Scribd) й ігрова підписка від Майкрософт (Game Pass), що пропонує доступ до ігор від найпопулярніших розробників на ПК та консолях.
Серед країн, що потрапили в рейтинг, найвища ціна за пакет з усіх п’яти підписок в Швейцарії — її жителям довелося б платити за них 64,21 $ щомісяця. Другою найдорожчою країною є США (60,45 $), а відразу за ними — Великобританія (51,29 $). Однак, після зіставлення цін із середньою «чистою» зарплатою, ситуація змінюється на користь цих країн. Для середньостатистичного швейцарця пакет з п’яти підписок становить всього 1,2% від зарплати, для американця — 1,5%, а для британця — 2,2%.
Найдешевшою вартістю підписок можуть тішитися мешканці Індії, Аргентини та Туреччини. Індійці повинні заплатити 23,95 $ за вищезгаданий пакет підписок, Аргентинці — 23,36 $, а турки — 16,78 $.
В Україні вартість окремих підписок з розглянутого пакету виглядає так:
- Netflix — 270,5 ₴;
- Prime Video — 216,3 ₴;
- Spotify — 184,4 ₴;
- Scribd — 369,3 ₴ (9,99 $);
- Xbox Game Pass — 360,8 ₴.
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Загальна вартість пакету з 5 підписок дорівнює 1 401,4 ₴ (37,94 $) на місяць, що становить 12,5% від середньостатистичної заробітної плати у розмірі 11 236 ₴ після сплати податків. Незважаючи на те, що номінальна вартість підписок в Україні порівняно з іншими країнами відносно низька (38-е місце з 60), відсоток витрат на них є одним з найвищих у світі (5-е місце).
Після зіставленні вартості підписок із середньою заробітною платою виявилося, що найбільш вигідне співвідношення цін є в ОАЕ (0,9%), Австралії (1%) та Швейцарії (1,2%). У свою чергу, з найменш вигідним співвідношенням цін зіштовхуються нігерійці, для яких вищезгаданий пакет підписок становить 22,2% від середньої щомісячної зарплати. За ними йдуть пакистанці (19,5%) й індонезійці (16,2%).
Де віртуальні розваги коштують найдешевше
Ціни на підписки іноді істотно відрізняються залежно від країни. Наприклад, у випадку Netflix найдешевша і найдорожча країна мають п’ятикратну різницю в ціні. Нижче наведено перелік країн з найдоступнішими підписками:
Країни з найдешевшим Netflix
- Пакистан (3,39 $);
- Туреччина (3,77 $);
- Аргентина (5,35 $).
Країни з найдешевшим Prime Video
- Туреччина (0,43 $);
- Єгипет (1,48 $);
- Угорщина (2,07 $).
Країни з найдешевшим Spotify
- Туреччина (0,97 $);
- Пакистан (1,34 $);
- Індія (1,45 $).
Країни з найдешевшим Xbox Game Pass
- Туреччина (1,62 $);
- ОАЕ (1,90 $);
- Філіппіни (2,02 $).
Методологія та джерела даних
Дослідження охоплює стрімінгові сервіси з декількох категорій: фільми та серіали (Netflix, Prime Video), музика (Spotify), книги (Scribd) й ігри (Xbox Game Pass). Ціни на підписки, використані в підрахунках, взяті з офіційних сайтів сервісів. Для сервісів,що пропонують кілька типів підписок, використовувалася стандартна опція для одного користувача.
Інформація про середню заробітну плату була взята з сайтів органів державної статистики або відповідних міністерств. Розмір зарплати після сплати податків розрахований за допомогою місцевих калькуляторів заробітних плат. Для конвертації валют використовувався середній курс Google Finance в період з 1 до 15 жовтня 2022 року.
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