Скільки грошей витрачають на онлайн-підписки жителі різних країн (інфографіка) — Finance.ua

Скільки грошей витрачають на онлайн-підписки жителі різних країн (інфографіка) Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Скільки грошей витрачають на онлайн-підписки жителі різних країн (інфографіка)

Аналітики Picodi.com перевірили ціну підписок на найпопулярніші розважальні сервіси в 60 країнах світу та розрахували співвідношення їх вартості до місцевої середньої зарплати.

Вартість підписок у світі

До рейтингу потрапили два найпопулярніші стрімінгові відеосервіси (Netflix і Prime Video), один музичний (Spotify), доступний у всьому світі сервіс електронних і аудіокниг (Scribd) й ігрова підписка від Майкрософт (Game Pass), що пропонує доступ до ігор від найпопулярніших розробників на ПК та консолях.

Серед країн, що потрапили в рейтинг, найвища ціна за пакет з усіх п’яти підписок в Швейцарії — її жителям довелося б платити за них 64,21 $ щомісяця. Другою найдорожчою країною є США (60,45 $), а відразу за ними — Великобританія (51,29 $). Однак, після зіставлення цін із середньою «чистою» зарплатою, ситуація змінюється на користь цих країн. Для середньостатистичного швейцарця пакет з п’яти підписок становить всього 1,2% від зарплати, для американця — 1,5%, а для британця — 2,2%.

Найдешевшою вартістю підписок можуть тішитися мешканці Індії, Аргентини та Туреччини. Індійці повинні заплатити 23,95 $ за вищезгаданий пакет підписок, Аргентинці — 23,36 $, а турки — 16,78 $.

В Україні вартість окремих підписок з розглянутого пакету виглядає так:

Netflix — 270,5 ₴;

Prime Video — 216,3 ₴;

Spotify — 184,4 ₴;

Scribd — 369,3 ₴ (9,99 $);

Xbox Game Pass — 360,8 ₴.

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Загальна вартість пакету з 5 підписок дорівнює 1 401,4 ₴ (37,94 $) на місяць, що становить 12,5% від середньостатистичної заробітної плати у розмірі 11 236 ₴ після сплати податків. Незважаючи на те, що номінальна вартість підписок в Україні порівняно з іншими країнами відносно низька (38-е місце з 60), відсоток витрат на них є одним з найвищих у світі (5-е місце).

Після зіставленні вартості підписок із середньою заробітною платою виявилося, що найбільш вигідне співвідношення цін є в ОАЕ (0,9%), Австралії (1%) та Швейцарії (1,2%). У свою чергу, з найменш вигідним співвідношенням цін зіштовхуються нігерійці, для яких вищезгаданий пакет підписок становить 22,2% від середньої щомісячної зарплати. За ними йдуть пакистанці (19,5%) й індонезійці (16,2%).

Де віртуальні розваги коштують найдешевше

Ціни на підписки іноді істотно відрізняються залежно від країни. Наприклад, у випадку Netflix найдешевша і найдорожча країна мають п’ятикратну різницю в ціні. Нижче наведено перелік країн з найдоступнішими підписками:

Країни з найдешевшим Netflix

Пакистан (3,39 $);

Туреччина (3,77 $);

Аргентина (5,35 $).

Країни з найдешевшим Prime Video

Туреччина (0,43 $);

Єгипет (1,48 $);

Угорщина (2,07 $).

Країни з найдешевшим Spotify

Туреччина (0,97 $);

Пакистан (1,34 $);

Індія (1,45 $).

Країни з найдешевшим Xbox Game Pass

Туреччина (1,62 $);

ОАЕ (1,90 $);

Філіппіни (2,02 $).

Методологія та джерела даних

Дослідження охоплює стрімінгові сервіси з декількох категорій: фільми та серіали (Netflix, Prime Video), музика (Spotify), книги (Scribd) й ігри (Xbox Game Pass). Ціни на підписки, використані в підрахунках, взяті з офіційних сайтів сервісів. Для сервісів,що пропонують кілька типів підписок, використовувалася стандартна опція для одного користувача.

Інформація про середню заробітну плату була взята з сайтів органів державної статистики або відповідних міністерств. Розмір зарплати після сплати податків розрахований за допомогою місцевих калькуляторів заробітних плат. Для конвертації валют використовувався середній курс Google Finance в період з 1 до 15 жовтня 2022 року.

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