Netflix запустив базовий тариф з рекламою — Finance.ua

Netflix запустив базовий тариф з рекламою Вчора 03:07 — Технології&Авто

Netflix запустив базовий тариф з рекламою

Netflix довго уникав розміщення реклами на своєму сервісу, але через втрату доходу та підписників врешті-решт вирішив запустити цього року спеціальний тариф.

З 3 листопада тариф Basic з рекламою вже доступний в Австралії, Бразилії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Кореї, Мексиці, Великобританії, США та буде запущений 10 листопада в Іспанії. Вартість такої передплати для користувачів Netflix з США становить 6,99 долара на місяць.

Тариф в середньому передбачає показ 4-6 оголошень на годину. Їх тривалість — від 15 до 30 секунд, а розміщувати рекламу планують до та під час перегляду — без функцій «пропустити» чи «перемотати».

Netflix запустив новий тариф у співпраці з Microsoft, обравши компанію у якості «глобального партнера з рекламних технологій і продажів». У США Netflix також співпрацюватиме з Nielsen (компанія-вимірювач, що досліджує телеперегляди у багатьох країнах світу, зокрема і в Україні) для надання рекламодавцям інформації про рейтинги, що будуть опубліковані через платформу Nielsen One. Netflix також заявив, що не використовуватиме дані користувачів для створення таргетованої реклами за межами платформи.

Як і в аналогічному варіанті без реклами, телевізійні шоу в тарифі Basic with Ads транслюватимуться з роздільною здатністю 720p. Але наразі користувачам пропонують обмежену бібліотеку фільмів та серіалів — що зумовлено ліцензійними обмеженнями (ця проблема наразі вирішується). На шоу, що недоступні для показу, буде розміщений значок замка.

Також у тарифі відсутня можливість завантаження контенту для перегляду в автономному режимі.

Basic with Ads поки не працює на деяких пристроях, зокрема на Apple TV та Chromecast (старіших за модель Google TV). Цікаво, що запуск реклами на стрімінгу, а також відсутність підтримки Apple TV збіглось з виходом приставки третього покоління 4K від Apple, яка надъодить у продаж цими днями. Але що з новою, що зі старішими моделями користуватися можна лише дорожчими тарифами сервісу.

У Netflix кажуть, що для Apple — це тимчасова проблема, яку обіцяють вирішити найближчим часом. Оскільки Basic with Ads працює на iPhone та iPad, це, здається, не є результатом ширшої суперечки компаній.

Загалом новий рекламний рівень доступний на пристроях Amazon Fire TV, Android, Chromecast із Google TV, iOS, численних ігрових приставках і смарт-телевізорах. Не згадуються у переліку Roku та консолі Xbox, але це може бути просто недоглядом.

На сайті Netflix також зазначається, що майже для всієї лінійки застарілих пристроїв Google Chromecast — новий тариф недоступний. Виняток зроблено для останніх моделей Chromecast із Google TV (4K) та Chromecast із Google TV (HD).

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