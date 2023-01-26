Скільки грошей виплатили банки-банкрути своїм кредиторам: дані ФГВФО — Finance.ua

Скільки грошей виплатили банки-банкрути своїм кредиторам: дані ФГВФО Сьогодні 08:39 — Кредит&Депозит

Скільки грошей виплатили банки-банкрути своїм кредиторам: дані ФГВФО

Упродовж 2022 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 3,97 млрд грн.

З цієї суми на позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів спрямовано 63,92 млн грн (зокрема 63,2 млн грн — НБУ). Для порівняння, за 2021 рік на погашення вимог кредиторів було спрямовано 3,57 млрд грн.

Із вказаної суми за 2022 рік, зокрема, 1,15 млрд грн спрямовано на погашення 4-ї черги, тобто, вклади фізичних осіб понад гарантовану суму та 0,66 млрд грн — 7-ї черги (кошти юросіб, що не є пов’язаними з банками особами).

За грудень 2022 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом, склала 61,5 млн грн.

В цілому за весь період станом на 1 січня 2023 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 59,853 млрд грн, з яких 17,027 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 15,75 млрд грн — НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Де банки-банкрути беруть кошти на ці виплати

На задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. З огляду на низьку якість активів, реальна ринкова вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків. Тому Фонд вживає необхідних заходів з метою реалізації положень статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями / рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам. Усі кошти, що будуть стягнуті у результаті цієї діяльності, спрямовуватимуться на задоволення вимог кредиторів банків.

Станом на 1 січня 2023 року Фондом, відповідно до ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 79 позовних заяв щодо 50 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, — 933 особи. Загальна сума позовних вимог складає 109 543,11 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 434 млн грн.

Крім того, Фондом пред’явлено 32 цивільні позови у кримінальних провадженнях щодо 22 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів — 65 осіб. Загальна сума пред’явлених вимог складає 23 171,1 млн грн.

Разом з цим, за результатами розгляду судами кримінальних проваджень, на підставі прийнятих судових рішень, станом на 1 січня 2023 року Фонд гарантування ініціював 5 судових проваджень про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, щодо 5 банків. Загальна кількість відповідачів — 5 осіб. Загальна сума заявлених позовних вимог складає 2 657,8 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 1 220,6 млн грн.

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