ФГВФО виставив на продаж активи банків-банкрутів ще на 3,8 млрд грн — Finance.ua

ФГВФО виставив на продаж активи банків-банкрутів ще на 3,8 млрд грн Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом поточного тижня виставляє на продаж активи 5 збанкрутілих банків із загальною початковою ціною 3,810 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

У тому числі виставлено на продаж:

права вимоги за кредитами на суму 3,304 млрд грн;

об’єкти нерухомості, земельні ділянки та інші основні засоби на 396,4 млн грн;

дебіторська заборгованість перед банками-банкрутами на 109,8 млн грн;

цінні папери — на 0,1 млн грн.

Упродовж поточного тижня заплановано продаж активів таких фінустанов:

МР Банк — на суму 2,151 млрд грн;

Промінвестбанк — на 1,355 млрд грн;

Мегабанк — на 301,1 млн грн;

Банк «Земельний капітал» — на 3,1 млн грн;

Златобанк — на 0,3 млн грн.

Кошти, одержані від продажу активів неплатоспроможних банків, спрямовуються на розрахунок із кредиторами цих фінустанов.

На 1 січня 2023 року в управлінні Фонду гарантування вкладів перебувало 52 збанкрутілих банки.

Як повідомлялося, на минулому тижні (16-20 січня) ФГВФО виставляв на продаж активи банків-банкрутів на 5,449 млрд грн.

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