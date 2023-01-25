ФГВФО виставив на продаж активи банків-банкрутів ще на 3,8 млрд грн — Finance.ua
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ФГВФО виставив на продаж активи банків-банкрутів ще на 3,8 млрд грн

Фондовий ринок
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом поточного тижня виставляє на продаж активи 5 збанкрутілих банків із загальною початковою ціною 3,810 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.
У тому числі виставлено на продаж:
  • права вимоги за кредитами на суму 3,304 млрд грн;
  • об’єкти нерухомості, земельні ділянки та інші основні засоби на 396,4 млн грн;
  • дебіторська заборгованість перед банками-банкрутами на 109,8 млн грн;
  • цінні папери — на 0,1 млн грн.
Упродовж поточного тижня заплановано продаж активів таких фінустанов:
  • МР Банк — на суму 2,151 млрд грн;
  • Промінвестбанк — на 1,355 млрд грн;
  • Мегабанк — на 301,1 млн грн;
  • Банк «Земельний капітал» — на 3,1 млн грн;
  • Златобанк — на 0,3 млн грн.
Кошти, одержані від продажу активів неплатоспроможних банків, спрямовуються на розрахунок із кредиторами цих фінустанов.
На 1 січня 2023 року в управлінні Фонду гарантування вкладів перебувало 52 збанкрутілих банки.
Як повідомлялося, на минулому тижні (16-20 січня) ФГВФО виставляв на продаж активи банків-банкрутів на 5,449 млрд грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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