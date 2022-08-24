Скільки грошей українці витрачають на онлайн-шопінг та що купують в інтернеті — Finance.ua

Скільки грошей українці витрачають на онлайн-шопінг та що купують в інтернеті
Світовий обсяг продажів в e-commerce лише зростає. Так, наприклад, у 2020 чверть покупок у всьому світі були зроблені через інтернет. Ринок e-commerce зміцнюються і в Україні. Розповідаємо, скільки українці витрачають на онлайн-шопінг та що найчастіше замовляють в інтернеті.
Динаміка онлайн-замовлень товарів
Як свідчать дані Опендатабот, за останній тиждень липня кількість замовлень в інтернет-магазинах вперше зрівнялася з показниками до розгортання повномасштабної війни.
Географія інтерент-шопінгу
Упродовж війни кількість постійних онлайн-покупців знизилась. Як йдеться в аналітиці OLX Доставка та CBR, ще в грудні 2021 року товари в інтернеті регулярно замовляли 77% людей, а вже в червні-липні цей показник знизився до 54%.
На відміну від перших місяців війни, коли географія онлайн-замовлень змістилася на Захід України, за останні два місяці найбільше покупок в інтернеті здійснювали в українських містах-мільйонниках, як це зазвичай було і в мирний час.
Міста, в які українці найчастіше замовляли товари в червні-липні 2022 року:
- Київ — 247 780 успішних доставок через OLX;
- Дніпро — 77 272;
- Одеса — 63 390;
- Львів — 56 001;
- Харків — 48 313.
Які товари замовляють найчастіше
Найбільш популярними категоріями товарів на OLX залишаються електроніка, одяг та дитячі товари, а середній чек покупок у порівнянні з 2021 роком суттєво не змінився та склав 740 гривень. У розподілі на категорії середня сума одного замовлення виглядає наступним чином:
- електроніка — 1 709 грн;
- хобі і відпочинок — 721 грн;
- мода і стиль — 601 грн;
- дім і сад — 577 грн;
- тварини — 478 грн;
- дитячі товари — 354 грн.
Найбільш розвинений сектор e-commerce в Україні — це електроніка. Тож ми поцікавилися і найпопулярнішими товарами в категорії «Електроніка» у червні-липні 2022.
З електроніки українці найчастіше цікавилися телефонами та аксесуарами до них (близько 62 млн відгуків на опубліковані оголошення), технікою для кухні (21,5 млн відгуків), а також комп’ютерами та комплектуючими (21,3 млн відгуків). Також у десятку найпопулярніших товарів увійшло кліматичне обладнання. У червні-липні на олх зафіксували майже 7 млн відгуків на оголошення про продаж цієї продукції.
Десятка найпопулярніших категорій серед електроніки:
- телефони та аксесуари — 62 млн відгуків;
- техніка для кухнi — 21,5 млн;
- комп’ютери та комплектуючі — 21,3 млн;
- ноутбуки та аксесуари — 12,4 млн;
- аудіотехніка — 12 млн;
- техніка для дому — 11,7 млн;
- індивідуальний догляд (тримери, плойки, фени тощо) — 9,6 млн;
- ігри та ігрові приставки — 9, 3 млн;
- ТВ/відеотехніка — 8,7 млн;
- кліматичне обладнання — 6,8 млн.
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