Скільки грошей українці витрачають на онлайн-шопінг та що купують в інтернеті — Finance.ua
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Скільки грошей українці витрачають на онлайн-шопінг та що купують в інтернеті

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Скільки грошей українці витрачають на онлайн-шопінг та що купують в інтернеті
Скільки грошей українці витрачають на онлайн-шопінг та що купують в інтернеті
Світовий обсяг продажів в e-commerce лише зростає. Так, наприклад, у 2020 чверть покупок у всьому світі були зроблені через інтернет. Ринок e-commerce зміцнюються і в Україні. Розповідаємо, скільки українці витрачають на онлайн-шопінг та що найчастіше замовляють в інтернеті.

Динаміка онлайн-замовлень товарів

Як свідчать дані Опендатабот, за останній тиждень липня кількість замовлень в інтернет-магазинах вперше зрівнялася з показниками до розгортання повномасштабної війни.
Скільки грошей українці витрачають на онлайн-шопінг та що купують в інтернеті

Географія інтерент-шопінгу

Упродовж війни кількість постійних онлайн-покупців знизилась. Як йдеться в аналітиці OLX Доставка та CBR, ще в грудні 2021 року товари в інтернеті регулярно замовляли 77% людей, а вже в червні-липні цей показник знизився до 54%.
На відміну від перших місяців війни, коли географія онлайн-замовлень змістилася на Захід України, за останні два місяці найбільше покупок в інтернеті здійснювали в українських містах-мільйонниках, як це зазвичай було і в мирний час.
Міста, в які українці найчастіше замовляли товари в червні-липні 2022 року:
  • Київ — 247 780 успішних доставок через OLX;
  • Дніпро — 77 272;
  • Одеса — 63 390;
  • Львів — 56 001;
  • Харків — 48 313.

Які товари замовляють найчастіше

Найбільш популярними категоріями товарів на OLX залишаються електроніка, одяг та дитячі товари, а середній чек покупок у порівнянні з 2021 роком суттєво не змінився та склав 740 гривень. У розподілі на категорії середня сума одного замовлення виглядає наступним чином:
  • електроніка — 1 709 грн;
  • хобі і відпочинок — 721 грн;
  • мода і стиль — 601 грн;
  • дім і сад — 577 грн;
  • тварини — 478 грн;
  • дитячі товари — 354 грн.
Скільки грошей українці витрачають на онлайн-шопінг та що купують в інтернеті
Найбільш розвинений сектор e-commerce в Україні — це електроніка. Тож ми поцікавилися і найпопулярнішими товарами в категорії «Електроніка» у червні-липні 2022.
З електроніки українці найчастіше цікавилися телефонами та аксесуарами до них (близько 62 млн відгуків на опубліковані оголошення), технікою для кухні (21,5 млн відгуків), а також комп’ютерами та комплектуючими (21,3 млн відгуків). Також у десятку найпопулярніших товарів увійшло кліматичне обладнання. У червні-липні на олх зафіксували майже 7 млн відгуків на оголошення про продаж цієї продукції.
Десятка найпопулярніших категорій серед електроніки:
  • телефони та аксесуари — 62 млн відгуків;
  • техніка для кухнi — 21,5 млн;
  • комп’ютери та комплектуючі — 21,3 млн;
  • ноутбуки та аксесуари — 12,4 млн;
  • аудіотехніка — 12 млн;
  • техніка для дому — 11,7 млн;
  • індивідуальний догляд (тримери, плойки, фени тощо) — 9,6 млн;
  • ігри та ігрові приставки — 9, 3 млн;
  • ТВ/відеотехніка — 8,7 млн;
  • кліматичне обладнання — 6,8 млн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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