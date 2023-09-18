Скільки грошей Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки грошей Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024

15
Скільки грошей Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024
Скільки грошей Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024
Кабінет міністрів України розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомоги на суму 41,4 млрд доларів. Транші Міжнародного валютного фонду становитимуть 5,4 млрд доларів.
Про це свідчить проєкт бюджету на 2024 рік (№10 000).
Загалом державні запозичення складуть 2,134 трлн гривень, з яких зовнішні - 1,712 трлн гривень, прогнозна середньозважена відсоткова ставка за якими складає близько 5,5%. Внутрішні запозичення складуть 422 млрд гривень, середня ставка 19,0%.
Читайте також
Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у бюджеті зафіксовано на рівні 41,4 грн/долар. Тобто Україна розраховує на отримання допомоги 41,4 млрд доларів, з якої:
  • макрофінансова допомога ЄС — 9 млрд доларів,
  • кредит МВФ за програмою EFF — 5,4 млрд доларів,
  • кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку — 2 млрд доларів,
  • допомога уряду США та інших офіційних кредиторів — 25 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

  • МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакету міжнародної підтримки України загальною вартістю 115 млрд доларів. У рамках програми українська влада зобов’язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування;
  • раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.