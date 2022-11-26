Скільки грошей та часу знадобиться Україні для відновлення енергоінфраструктури: експерт — Finance.ua

Скільки грошей та часу знадобиться Україні для відновлення енергоінфраструктури: експерт Сьогодні 13:35 — Енергетика

Скільки грошей та часу знадобиться Україні для відновлення енергоінфраструктури: експерт

росія завдала шкоди енергетичній інфраструктурі України на десятки мільярдів доларів. Загалом на повне відновлення може знадобитися кілька років.

Про це розповів у інтерв’ю Обозревателю Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Він зазначив, що загальні суми збитків просто величезні.

«Доволі складно сказати якісь конкретні суми, тому що вони величезні. Йдеться про десятки мільярдів втрат від атак. Але якщо казати про вартість обладнання, якого ми будемо потребувати для того, щоб просто відновити роботу енергосистеми, якщо казати саме про мережу, то йдеться про 700-800 мільйонів доларів. Якщо казати про мережу та генерацію, то моя оцінка на зараз — 2,5-3 млрд прямих втрат», — сказав Харченко.

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Також фахівець розповів про те, скільки часу може піти на відновлення пошкодженої інфраструктури. За його словами, для того, щоб повністю відновити всю енергосистему, знадобиться до двох років.

«На все відновлення взагалі — це таке дуже обтічне уявлення. Я би сказав, щоб повернути споживачам комфортний режим життя, коли вони мають електрику, коли хочуть, то знадобиться півтора-два місяці. А для того, щоб відновити всю енергосистему й ефективні та потужні конфігурації, то знадобиться півтора-два роки», — підсумував Харченко.

Раніше повідомлялося, що в Україні в деяких містах можуть застосовуватися більш тривалі відключення електроенергії через обстріли країною-агресоркою росією. Як заявив Харченко, під великою загрозою прифронтові міста країни. Важка ситуація з електропостачанням наразі спостерігається в деокупованій частині Херсонської, Харківської областей, а також містах Донеччини.

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