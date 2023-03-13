Скільки грошей було витрачено на медійну інтернет-рекламу у 2022 — Finance.ua

Скільки грошей було витрачено на медійну інтернет-рекламу у 2022 Сьогодні 20:20

Скільки грошей було витрачено на медійну інтернет-рекламу у 2022

Обсяг медійної інтернет-реклами в 2022 році склав 5,46 млрд грн. У порівнянні з 2021 роком падіння у гривнях склало 39,3% і 48,8% в доларах США.

Відсоток прямих продаж склав 54,63% — цифра приблизно відповідає даним за попередні роки.

Визначені частки окремих сегментів ринку медійної інтернет-реклами:

Банерна реклама — 43,4%;

In-stream video (реклама в відеоплеєрі pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) — 35,1%;



In-page video (content-roll) — 10,6%;

Інші нестандартні рішення (спливаючі вікна pop-up і pop-under, формати catfish і screenglide, синхронні банери, фронтлайни, повноекранна реклама, звукова реклама в цифровому аудіопотоці, інші подібні прояви) — 7,6%;

Спонсорство — 3,3%.

У порівнянні з попередніми періодами зросла частка банерної реклами і зменшилась частка In-stream video.

Окремо виділені частки сегментів мобільної медійної інтернет-реклами (орієнтованої на користувачів мобільних пристроїв). Частка мобільної медійної інтернет-реклами в загальному обороті медійної інтернет-реклами склала 69,9%, доля її сегментів в загальному обороті така:

Банерна реклама — 32,1%;

In-stream video — 23,3%;



In-page video — 7,8%;



Інші нестандартні рішення — 4,8%;



Спонсорство — 2,0%.



Була визначена частка закупівель за допомогою Programmatic, вона склала для агентств 48,9%, для видавців — 25,0%. Це менше, ніж у попередні періоди, особливо для видавців.

Також була визначена частка соціальних медіа і месенджерів (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber та ін.). Вона склала у агентств 40,9%, що приблизно відповідає даним попередніх періодів.

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