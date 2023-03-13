Скільки грошей було витрачено на медійну інтернет-рекламу у 2022 — Finance.ua

Скільки грошей було витрачено на медійну інтернет-рекламу у 2022
Обсяг медійної інтернет-реклами в 2022 році склав 5,46 млрд грн. У порівнянні з 2021 роком падіння у гривнях склало 39,3% і 48,8% в доларах США.
Про це свідчить аналітика Інтернет асоціації України.
Відсоток прямих продаж склав 54,63% — цифра приблизно відповідає даним за попередні роки.
Визначені частки окремих сегментів ринку медійної інтернет-реклами:
- Банерна реклама — 43,4%;
- In-stream video (реклама в відеоплеєрі pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) — 35,1%;
- In-page video (content-roll) — 10,6%;
- Інші нестандартні рішення (спливаючі вікна pop-up і pop-under, формати catfish і screenglide, синхронні банери, фронтлайни, повноекранна реклама, звукова реклама в цифровому аудіопотоці, інші подібні прояви) — 7,6%;
- Спонсорство — 3,3%.
У порівнянні з попередніми періодами зросла частка банерної реклами і зменшилась частка In-stream video.
Окремо виділені частки сегментів мобільної медійної інтернет-реклами (орієнтованої на користувачів мобільних пристроїв). Частка мобільної медійної інтернет-реклами в загальному обороті медійної інтернет-реклами склала 69,9%, доля її сегментів в загальному обороті така:
- Банерна реклама — 32,1%;
- In-stream video — 23,3%;
- In-page video — 7,8%;
- Інші нестандартні рішення — 4,8%;
- Спонсорство — 2,0%.
Була визначена частка закупівель за допомогою Programmatic, вона склала для агентств 48,9%, для видавців — 25,0%. Це менше, ніж у попередні періоди, особливо для видавців.
Також була визначена частка соціальних медіа і месенджерів (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber та ін.). Вона склала у агентств 40,9%, що приблизно відповідає даним попередніх періодів.
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