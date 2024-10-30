Скільки грошей американці витрачають на Хеллоуїн: що купують (інфографіка) — Finance.ua

Скільки грошей американці витрачають на Хеллоуїн: що купують (інфографіка) Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Скільки грошей американці витрачають на Хеллоуїн: що купують (інфографіка)

Хелловіна зростає: Згідно з щорічним опитуванням Національної федерації роздрібної торгівлі, проведеним компанією Prosper Insights & Analytics, про яке пише nrf.com , кількість покупок напередодні

47% учасників опитування почали робити покупки до жовтня.

Ця цифра зросла з 37% п’ять років тому та порівнюється лише з 32% у 2014 році.

Очікується, що загальні витрати на Хеллоуїн сягнуть 11,6 мільярда доларів після минулорічного рекорду в 12,2 мільярда доларів.

«Хелловін знаменує собою офіційний перехід до осіннього сезону для багатьох американців, і споживачі дуже хочуть почати купувати новий сезонний декор та інші осінні речі», — сказала віце-президент NRF з аналізу промисловості та споживачів Кетрін Каллен.

Роздрібні торговці готові задовольнити цей ранній попит, пропонуючи покупцям усе необхідне для свята, щоб зробити цьогорічне святкування незабутнім.

Ранній попит на упирів, привидів та інші предмети для Хелловіна продовжує зростати, і перші причини, якими поділилися перші покупці, включають очікування осіннього сезону (48%), уникнення стресу від покупок в останню хвилину (38%) або те, що Хелловін — це одне з улюблених свят (37%).

Вікові група

«Інтерес до покупок напередодні Хеллоуїна як і раніше домінує у віковій групі 25−34 роки, причому 56% покупців у цій групі починають робити покупки до жовтня», — сказав виконавчий віце-президент зі стратегії Prosper Філ Ріст.

Найпопулярніші святкові заходи включають роздачу цукерок (67%), прикрашання будинку чи двору (52%), одягання в костюми (49%), різання гарбуза (43%) і влаштування або відвідування вечірки (29%).

Скільки витрачають

Люди планують витратити в середньому 103,63 долара, що приблизно на 4,62 долара менше минулорічного рекорду в 108,24 долара.

Категорії витрат

Серед категорій витрат цукерки залишаються найпопулярнішими, загальні витрати на які очікуються на рівні 3,5 мільярда доларів.

Очікується, що загальні витрати на декорації сягнуть 3,8 мільярда доларів, потім підуть костюми (3,8 мільярда доларів) і вітальні листівки (0,5 мільярда доларів).

Магазини зі знижками (37%) залишаються основним місцем для купівлі товарів на Хелловін, за ними йдуть спеціалізовані магазини Хелловіна/костюмів (33%) та онлайн (33%).

Як і минулого року, очікується, що загальні витрати на костюми для дорослих сягнуть 1,8 мільярда доларів, а витрати на дитячі костюми — 1,3 мільярда доларів. Як і в попередні роки, інтерес до костюмів домашніх тварин залишається стабільним і, за прогнозами, досягне 0,7 мільярда доларів.

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