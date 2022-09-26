Скільки евакуйованих підприємств відновили роботу: відповідь Мінекономіки — Finance.ua

Скільки евакуйованих підприємств відновили роботу: відповідь Мінекономіки Вчора 17:40 — Фондовий ринок

Скільки евакуйованих підприємств відновили роботу: відповідь Мінекономіки

Уже 745 українських підприємств переїхали до безпечних регіонів України.

Про це повідомляє Мінекономіки.

У межах програми Міністерства з релокації бізнесу 558 підприємств уже розпочали роботу. Загалом структура зареєструвала 1846 заявок від бізнесменів.

Наразі для 286 підприємств здійснюється пошук відповідної локації та способу максимально простого та доступного транспортування відповідних виробничих потужностей.

Мінекономіки нагадало, що заявку можна подати на онлайн-платформі Relocate.Prozorro.Sale. Програмою можуть скористатись будь-які підприємства — малий, середній та великий бізнес.

Довідка Finance.ua:

до програми може долучитися будь-яке підприємство, здійснивши повну або часткову релокацію своїх потужностей. Програма поширюється на регіони, що постраждали від бойових дій;



для цього потрібно подати заявку на переміщення за посиланням, вказавши спеціалізацію підприємства, кількість працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні, сировині, розміщенні співробітників, а також спосіб транспортування.



понад 50% ІТ-компаній не проводили релокацію і перейшли на віддалену роботу. Частина компаній вже частково повернулася до роботи з офісу

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