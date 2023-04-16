Скільки електросамокатів в українських містах-мільйонниках — Finance.ua
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Скільки електросамокатів в українських містах-мільйонниках

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Скільки електросамокатів в українських містах-мільйонниках
Скільки електросамокатів в українських містах-мільйонниках
Електросамокати вже кілька років, як заполонили міста України. А нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон про електротранспорт, який прирівняв електросамокати до транспортних засобів.
Про це член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук розповів в коментарі Новини.Live.
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«Підписання президентом закону про електротранспорт — очікувана історія в період активної фази економічних відносин з Євросоюзом і США. Адже, світ на порозі не лише завершення російсько-української війни, а й енергетичної революції», — заявив Камельчук.
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За його словами, до остаточної відмови від нафти світові лідери мають підготувати ґрунт для наступного покоління палива і нових видів транспорту, включно з електрокарами. Доказ тому — забезпеченість більшості українських міст електросамокатами.
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«За статистикою останніх років, середній самокатний парк міст-мільйонників в Україні становить близько 2000 приладів. І це лише однієї марки. Що вже казати про постійний ріст кількості електрокарів навіть в часи війни», — додав нардеп.

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За матеріалами:
Novyny.live
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