Скільки електросамокатів в українських містах-мільйонниках — Finance.ua

Скільки електросамокатів в українських містах-мільйонниках Сьогодні 13:24 — Особисті фінанси

Скільки електросамокатів в українських містах-мільйонниках

Електросамокати вже кілька років, як заполонили міста України. А нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон про електротранспорт, який прирівняв електросамокати до транспортних засобів

Про це член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук розповів в коментарі Новини.Live.

Читайте також Влада Парижа заборонила користуватися електросамокатами

«Підписання президентом закону про електротранспорт — очікувана історія в період активної фази економічних відносин з Євросоюзом і США. Адже, світ на порозі не лише завершення російсько-української війни, а й енергетичної революції», — заявив Камельчук.

За його словами, до остаточної відмови від нафти світові лідери мають підготувати ґрунт для наступного покоління палива і нових видів транспорту, включно з електрокарами. Доказ тому — забезпеченість більшості українських міст електросамокатами.

Читайте також У Відні хочуть інтегрувати електросамокати в структуру міського транспорту

«За статистикою останніх років, середній самокатний парк міст-мільйонників в Україні становить близько 2000 приладів. І це лише однієї марки. Що вже казати про постійний ріст кількості електрокарів навіть в часи війни», — додав нардеп.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.