У Відні хочуть інтегрувати електросамокати в структуру міського транспорту — Finance.ua

У Відні хочуть інтегрувати електросамокати в структуру міського транспорту Сьогодні 23:41

Влада Відня вводить нові правила користування електросамокатами у місті, — вони передбачають обмеження швидкості та заборону паркуватися на тротуарах.

Про це пише Хмарочос

Згідно з новими правилами, які почнуть діяти у травні 2023 року, кількість електросамокатів у центрі міста обмежать до 500. Зараз у центрі міста дозволено розміщувати 1500 самокатів.

Місцева влада хоче перемістити самокати ближче до станцій метро в житлових районах — подалі від центру. Це пояснюють планами інтегрувати самокати в структуру міського транспорту.

Крім того, через збільшення аварій на дорогах посилять правила дорожнього руху та швидкісні обмеження (не більше 20 кілометрів на годину) для користування самокатами. Паркуватися на тротуарах буде заборонено.

Водночас слідкувати за дотриманням правил мають компанії, які пропонують оренду. У випадку, якщо компанія матиме багато повторних порушень, місто може позбавити її ліцензії.

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