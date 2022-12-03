У Відні хочуть інтегрувати електросамокати в структуру міського транспорту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Відні хочуть інтегрувати електросамокати в структуру міського транспорту

23
Влада Відня вводить нові правила користування електросамокатами у місті, — вони передбачають обмеження швидкості та заборону паркуватися на тротуарах.
Про це пише Хмарочос.
Згідно з новими правилами, які почнуть діяти у травні 2023 року, кількість електросамокатів у центрі міста обмежать до 500. Зараз у центрі міста дозволено розміщувати 1500 самокатів.
Місцева влада хоче перемістити самокати ближче до станцій метро в житлових районах — подалі від центру. Це пояснюють планами інтегрувати самокати в структуру міського транспорту.
Крім того, через збільшення аварій на дорогах посилять правила дорожнього руху та швидкісні обмеження (не більше 20 кілометрів на годину) для користування самокатами. Паркуватися на тротуарах буде заборонено.
Водночас слідкувати за дотриманням правил мають компанії, які пропонують оренду. У випадку, якщо компанія матиме багато повторних порушень, місто може позбавити її ліцензії.
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.