Скільки доларів ввезли в Україну — Finance.ua

Скільки доларів ввезли в Україну Сьогодні 21:33

Скільки доларів ввезли в Україну

Попит на готівкову валюту в Україні зріс у травні після квітневого обвалу. Однак він, як і раніше, нижчий, ніж на початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в травні 2025 року, становив 778 млн доларів. Це на 38% більше, ніж у квітні (564 млн доларів).

За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 457 млн доларів, що на 52% більше менше, ніж у квітні (300 млн доларів).

Крім того, банки ввезли готівкових євро на 318 млн доларів, що на 22% більше, ніж у квітні.

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