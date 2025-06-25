Скільки доларів ввезли в Україну — Finance.ua

Скільки доларів ввезли в Україну
Попит на готівкову валюту в Україні зріс у травні після квітневого обвалу. Однак він, як і раніше, нижчий, ніж на початку року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в травні 2025 року, становив 778 млн доларів. Це на 38% більше, ніж у квітні (564 млн доларів).
За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 457 млн доларів, що на 52% більше менше, ніж у квітні (300 млн доларів).
Крім того, банки ввезли готівкових євро на 318 млн доларів, що на 22% більше, ніж у квітні.
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