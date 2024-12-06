Скільки будинків знищили російські загарбники — Finance.ua

Скільки будинків знищили російські загарбники Сьогодні 05:33

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що понад 250 тисяч будівель в Україні зруйновані або пошкоджені внаслідок загарбницьких дій російської федерації. Для відбудови знадобляться десятки років.

Про це Лубінець повідомив у четвер, 5 грудня під час Десятої правозахисної конференції «Відвойовуючи права людини — Зберігаючи демократію».

Омбудсман повідомив, що Україні знадобиться десятиліття та понад 500 мільярдів доларів для відновлення. Він додав, що з кожним днем цей показник зростатиме:

«Диктаторські країни демонструють, що вони не зупиняться у своєму бажанні придушити голоси людей не лише всередині своїх кордонів, а й за їхніми межами», — зазначив Лубінець.

Він додав, що іранські «Шахеди» атакують українські будинки, пам’ятки культури, лікарні, дитячі садочки, школи. Також ворог продовжує активно використовувати ракети.

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