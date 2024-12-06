Скільки будинків знищили російські загарбники — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки будинків знищили російські загарбники

42
Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що понад 250 тисяч будівель в Україні зруйновані або пошкоджені внаслідок загарбницьких дій російської федерації. Для відбудови знадобляться десятки років.
Про це Лубінець повідомив у четвер, 5 грудня під час Десятої правозахисної конференції «Відвойовуючи права людини — Зберігаючи демократію».
Омбудсман повідомив, що Україні знадобиться десятиліття та понад 500 мільярдів доларів для відновлення. Він додав, що з кожним днем цей показник зростатиме:
«Диктаторські країни демонструють, що вони не зупиняться у своєму бажанні придушити голоси людей не лише всередині своїх кордонів, а й за їхніми межами», — зазначив Лубінець.
Він додав, що іранські «Шахеди» атакують українські будинки, пам’ятки культури, лікарні, дитячі садочки, школи. Також ворог продовжує активно використовувати ракети.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.