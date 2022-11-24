Скіфське золото, зброя, елітні авто: СБУ завадила вивезенню за кордон майна (фото) — Finance.ua

Скіфське золото, зброя, елітні авто: СБУ завадила вивезенню за кордон майна (фото) Сьогодні 19:33 — Кримінал

Служба безпеки розшукала активи президента АТ «Мотор Січ» на сотні мільйонів гривень. Це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту у межах кримінального провадження.

Про це пише сайт СБУ.

Серед вилученого — раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також Скіфське золото і предмети античних часів та Київської Русі.

У результаті слідчо-оперативних дій встановлено учасників оборудки. Ними виявились декілька керівників структурних підрозділів заводу.

Саме вони намагались сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур. У подальшому посадовці планували нелегально вивезти «активи» за межі нашої держави.

Втім, контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження, своєчасно встановили місцезнаходження цих схованок та їх організаторів.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

7 елітних автомобілів, у тому числі 4 раритетних;

катер;

3 мисливські рушниці і гвинтівку;

велику кількість предметів старовини народів Європи.

Усе майно направлено на експертизу. Тривають заходи з накладення на нього арешту.

Фото з сайту СБУ

Крім того, СБУ викрила інших представників найближчого оточення «любителя Искандера-М», які схиляли працівників заводу до збору підписів під «колективним зверненням» щодо пом’якшення міри запобіжного заходу для їхнього керівника.

Фото з сайту СБУ

Для цього застосовували до людей психологічний тиск, погрожуючи звільненням і подальшими «наслідками».

Нагадаємо, що контррозвідка та слідчі СБУ затримали президента АТ «Мотор Січ» та керівника одного із Департаментів підприємства у жовтні цього року.

Сайт СБУ

Фото з сайту СБУ

За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до рф.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із блокування правопорушень проводили співробітники Департаменту контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.