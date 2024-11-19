Скасування графіків: в «Укренерго» назвали області, які будуть зі світлом — Finance.ua

Скасування графіків: в «Укренерго» назвали області, які будуть зі світлом Сьогодні 11:33 — Енергетика

Скасування графіків: в «Укренерго» назвали області, які будуть зі світлом

У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла на 19 листопада, запроваджені на після масованої ракетної атаки по Україні. Це зроблено за вказівкою «Укренерго».

«В 06:34 19.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК „Укренерго“ про відміну ГПВ на 19.11.24 р. з 07:00 до окремої команди», — йдеться в повідомленні «Закарпаттяобленерго».

Графіки не будуть застосовуватися в таких областях:

Закарпатській.

Івано-Франківській.

Львівській.

Рівненській.

У цих областях графіки не діяли і напередодні, 18 листопада. Крім того, вчора були скасовані графіки у Тернопільській області.

Нагадаємо, що 19 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла. Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки.

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