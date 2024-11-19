Скасування графіків: в «Укренерго» назвали області, які будуть зі світлом — Finance.ua
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Скасування графіків: в «Укренерго» назвали області, які будуть зі світлом

Енергетика
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Скасування графіків: в «Укренерго» назвали області, які будуть зі світлом
Скасування графіків: в «Укренерго» назвали області, які будуть зі світлом
У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла на 19 листопада, запроваджені на після масованої ракетної атаки по Україні. Це зроблено за вказівкою «Укренерго».
«В 06:34 19.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК „Укренерго“ про відміну ГПВ на 19.11.24 р. з 07:00 до окремої команди», — йдеться в повідомленні «Закарпаттяобленерго».
Графіки не будуть застосовуватися в таких областях:
  • Закарпатській.
  • Івано-Франківській.
  • Львівській.
  • Рівненській.
У цих областях графіки не діяли і напередодні, 18 листопада. Крім того, вчора були скасовані графіки у Тернопільській області.
Нагадаємо, що 19 листопада, в Україні знову діятимуть графіки відключення світла. Зазначається, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки.
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