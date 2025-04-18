Скандал з Центром Міноборони: за $8000 допомагали чоловікам уникати мобілізації — відео — Finance.ua
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Скандал з Центром Міноборони: за $8000 допомагали чоловікам уникати мобілізації — відео

Кримінал
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Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння керівництва Міноборони повідомили про підозру чинному офіцеру одного з Центрів Міністерства оборони України, який організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних.
Про це пише ДБР.
За гроші офіцер влаштовував своїх «клієнтів» на цивільні посади в структурі Центру та інших підрозділах Міноборони. На підставі відповідних наказів чоловіки отримували витяги про призначення та довідки про бронювання. Надалі ці дані вносились до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».
Завдяки зв’язкам та службовим повноваженням фігурант мав вплив на посадовців ТЦК, які й вносили відповідні відомості до реєстру.
Вартість таких «послуг» становила від 8 до 10 тисяч доларів США. Гроші офіцер отримував готівкою, на банківські картки або у криптовалюті.
Працевлаштовані «співробітники» фактично ніколи не виходили на роботу та не виконували жодних обов’язків. Наразі слідчі перевіряють автентичність наказів про призначення та з’ясовують, чи могли ці особи ще й отримувати заробітну плату.
За попередніми даними, послугами зловмисника могли скористатися щонайменше 50 осіб.
Офіцера затримали «на гарячому» — під час одержання 8 тисяч доларів США. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 368 КК України).
Проведено обшуки за місцями проживання фігуранта, його спільників, посадовців ТЦК та «клієнтів». Вилучено документи про бронювання, листування та інші докази отримання хабарів.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних до оборудки, зокрема з-поміж посадовців Міноборони, Збройних Сил України, ТЦК та правоохоронних органів.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.
За матеріалами:
Finance.ua
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