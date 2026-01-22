Siri отримає 8 нових функцій завдяки Gemini Сьогодні 02:12 — Технології&Авто

Apple залучає Google для реалізації нових функцій Apple Intelligence.

В iPhone зʼявляться нові функцій завдяки угоді з Google.

Про це пише 9to5Mac.

Минулого тижня Apple офіційно повідомила, що залучає Google для реалізації нових функцій Apple Intelligence, які з’являться на iPhone вже цього року. Компанія використовуватиме моделі Gemini у роботі Siri та інструментів штучного інтелекту.

Нові функції Siri

Деталей співпраці Apple не розкрила, але, за даними The Information, оновлена версія Siri отримає такі функції:

Надання емоційної підтримки у відповідь на скарги користувачів на самотність або пригнічений стан. Відповіді на запитання у форматі розмовного діалогу, подібного до ChatGPT та Gemini. Створення документів у Apple Notes на задану тему. Виконання персональних завдань, зокрема бронювання подорожей. Коректна обробка нечітких або неоднозначних запитів. Генерація історій. Здатність запам’ятовувати попередні розмови з користувачем. Проактивні підказки, наприклад, рекомендації щодо часу виїзду, щоб встигнути забрати людину з аеропорту та уникнути заторів.

Моделі Gemini також використовуватимуться для функцій Apple Intelligence, які Apple вперше анонсувала на WWDC 2023 і відклала в iOS 18:

пошук повідомлень, листів та іншої інформації на пристрої;

реакція Siri на об’єкти на екрані;

виконання завдань у сторонніх і системних застосунках за голосовим запитом.

За даними джерел, перші функції iPhone на базі Google Gemini з’являться в оновленні iOS 26.4. Бета-тестування цієї версії має розпочатися в лютому.

