Siri отримає 8 нових функцій завдяки Gemini
В iPhone зʼявляться нові функцій завдяки угоді з Google.
Про це пише 9to5Mac.
Минулого тижня Apple офіційно повідомила, що залучає Google для реалізації нових функцій Apple Intelligence, які з’являться на iPhone вже цього року. Компанія використовуватиме моделі Gemini у роботі Siri та інструментів штучного інтелекту.
Нові функції Siri
Деталей співпраці Apple не розкрила, але, за даними The Information, оновлена версія Siri отримає такі функції:
- Надання емоційної підтримки у відповідь на скарги користувачів на самотність або пригнічений стан.
- Відповіді на запитання у форматі розмовного діалогу, подібного до ChatGPT та Gemini.
- Створення документів у Apple Notes на задану тему.
- Виконання персональних завдань, зокрема бронювання подорожей.
- Коректна обробка нечітких або неоднозначних запитів.
- Генерація історій.
- Здатність запам’ятовувати попередні розмови з користувачем.
- Проактивні підказки, наприклад, рекомендації щодо часу виїзду, щоб встигнути забрати людину з аеропорту та уникнути заторів.
Моделі Gemini також використовуватимуться для функцій Apple Intelligence, які Apple вперше анонсувала на WWDC 2023 і відклала в iOS 18:
- пошук повідомлень, листів та іншої інформації на пристрої;
- реакція Siri на об’єкти на екрані;
- виконання завдань у сторонніх і системних застосунках за голосовим запитом.
За даними джерел, перші функції iPhone на базі Google Gemini з’являться в оновленні iOS 26.4. Бета-тестування цієї версії має розпочатися в лютому.
