Siri отримає 8 нових функцій завдяки Gemini

Технології&Авто
Apple залучає Google для реалізації нових функцій Apple Intelligence.
В iPhone зʼявляться нові функцій завдяки угоді з Google.
Про це пише 9to5Mac.
Минулого тижня Apple офіційно повідомила, що залучає Google для реалізації нових функцій Apple Intelligence, які з’являться на iPhone вже цього року. Компанія використовуватиме моделі Gemini у роботі Siri та інструментів штучного інтелекту.

Нові функції Siri

Деталей співпраці Apple не розкрила, але, за даними The Information, оновлена версія Siri отримає такі функції:
  1. Надання емоційної підтримки у відповідь на скарги користувачів на самотність або пригнічений стан.
  2. Відповіді на запитання у форматі розмовного діалогу, подібного до ChatGPT та Gemini.
  3. Створення документів у Apple Notes на задану тему.
  4. Виконання персональних завдань, зокрема бронювання подорожей.
  5. Коректна обробка нечітких або неоднозначних запитів.
  6. Генерація історій.
  7. Здатність запам’ятовувати попередні розмови з користувачем.
  8. Проактивні підказки, наприклад, рекомендації щодо часу виїзду, щоб встигнути забрати людину з аеропорту та уникнути заторів.
Моделі Gemini також використовуватимуться для функцій Apple Intelligence, які Apple вперше анонсувала на WWDC 2023 і відклала в iOS 18:
  • пошук повідомлень, листів та іншої інформації на пристрої;
  • реакція Siri на об’єкти на екрані;
  • виконання завдань у сторонніх і системних застосунках за голосовим запитом.
За даними джерел, перші функції iPhone на базі Google Gemini з’являться в оновленні iOS 26.4. Бета-тестування цієї версії має розпочатися в лютому.
За матеріалами:
vctr.media
