Сінгапур змінить податкові правила, які приваблювали супербагатіїв — Finance.ua

Сінгапур змінить податкові правила, які приваблювали супербагатіїв
Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) планує змінити ситуацію з податковими пільгами для односімейних офісів, щоб стимулювати наймання місцевих працівників для інвестицій у фондові ринки країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
Сімейні офіси — це фірми, створені надбагатими людьми для управління їхніми справами та інвестиціями. Вони наразі можуть отримати податкові пільги на низку інвестицій у Сінгапурі. Це призвело до різкого зростання кількості сімейних офісів, розташованих у місті-державі, з 400 наприкінці 2020 року до 1100 у 2022 році.
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«Податкові пільги також будуть скориговані для того, щоб заохотити ці компанії інвестувати в проекти, пов’язані з кліматом, і здійснювати більше благодійності через Сінгапур», — заявив глава MAS Раві Менон на брифінгу.
Попри те, що зростання кількості сімейних офісів збільшило загальний обсяг активів в управлінні, значна частина цього багатства не інвестується в Сінгапурі. Це розвіює очікування, що їхня розширена присутність призведе до створення нових робочих місць. Заплановані заходи мають на меті виправити цю ситуацію.
Раніше MAS наголошувало на тому, що буде вживати більше заходів для посилення нагляду та захисту від ризиків відмивання грошей у цьому секторі. Серед заходів — вимога до всіх односімейних офісів повідомляти регулятору про початок діяльності, а також підтримувати ділові відносини з фінансовими установами, що регулюються MAS.
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