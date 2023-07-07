Сінгапур змінить податкові правила, які приваблювали супербагатіїв — Finance.ua

Сінгапур змінить податкові правила, які приваблювали супербагатіїв Сьогодні 07:52 — Світ

Сінгапур змінить податкові правила, які приваблювали супербагатіїв

Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) планує змінити ситуацію з податковими пільгами для односімейних офісів, щоб стимулювати наймання місцевих працівників для інвестицій у фондові ринки країни.

Про це повідомляє Bloomberg

Сімейні офіси — це фірми, створені надбагатими людьми для управління їхніми справами та інвестиціями. Вони наразі можуть отримати податкові пільги на низку інвестицій у Сінгапурі. Це призвело до різкого зростання кількості сімейних офісів, розташованих у місті-державі, з 400 наприкінці 2020 року до 1100 у 2022 році.

«Податкові пільги також будуть скориговані для того, щоб заохотити ці компанії інвестувати в проекти, пов’язані з кліматом, і здійснювати більше благодійності через Сінгапур», — заявив глава MAS Раві Менон на брифінгу.

Попри те, що зростання кількості сімейних офісів збільшило загальний обсяг активів в управлінні, значна частина цього багатства не інвестується в Сінгапурі. Це розвіює очікування, що їхня розширена присутність призведе до створення нових робочих місць. Заплановані заходи мають на меті виправити цю ситуацію.

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Раніше MAS наголошувало на тому, що буде вживати більше заходів для посилення нагляду та захисту від ризиків відмивання грошей у цьому секторі. Серед заходів — вимога до всіх односімейних офісів повідомляти регулятору про початок діяльності, а також підтримувати ділові відносини з фінансовими установами, що регулюються MAS.

borgexpert За матеріалами:

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