Сімейні авто, які ламаються найчастіше — Finance.ua

Сімейні авто, які ламаються найчастіше Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

Видання Whatcar.com спільно зі страховою компанією MotorEasy склали антирейтинг найпроблемніших сімейних автомобілів із пробігом.

Для цього вони опитали 25 тисяч власників автівок у Великій Британії та попросили їх перерахувати неполадки, з якими автомобілісти зіткнулися за останні два роки.

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До списку проблемних автомобілів потрапила велика кількість хетчбеків, седанів, ліфтбеків та компактних кросоверів. Серед них є чимало моделей, які користуються особливою популярністю в Україні.

Отже, антирейтинг сімейних авто:

Audi A3 (2020 — наш час) Skoda Octavia (2020 — н.ч.) Mazda3 (2014–2019) Skoda Yeti (2009–2017) Honda Civic (2012–2017) Volkswagen Golf (дизельні версії) Ford Focus Volvo V40 (2012–2019) Kia XCeed (2019 — н.ч.) Mini Clubman (2015 — н.ч.)

Нагадаємо, у лютому українці придбали 77,5 тис. вживаних автомобілів. Це на 21% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року і так само, як у січні-2023.

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