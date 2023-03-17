Сімейні авто, які ламаються найчастіше — Finance.ua
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Сімейні авто, які ламаються найчастіше

Технології&Авто
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Сімейні авто, які ламаються найчастіше
Видання Whatcar.com спільно зі страховою компанією MotorEasy склали антирейтинг найпроблемніших сімейних автомобілів із пробігом.
Для цього вони опитали 25 тисяч власників автівок у Великій Британії та попросили їх перерахувати неполадки, з якими автомобілісти зіткнулися за останні два роки.
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До списку проблемних автомобілів потрапила велика кількість хетчбеків, седанів, ліфтбеків та компактних кросоверів. Серед них є чимало моделей, які користуються особливою популярністю в Україні.
Отже, антирейтинг сімейних авто:
  1. Audi A3 (2020 — наш час)
  2. Skoda Octavia (2020 — н.ч.)
  3. Mazda3 (2014–2019)
  4. Skoda Yeti (2009–2017)
  5. Honda Civic (2012–2017)
  6. Volkswagen Golf (дизельні версії)
  7. Ford Focus
  8. Volvo V40 (2012–2019)
  9. Kia XCeed (2019 — н.ч.)
  10. Mini Clubman (2015 — н.ч.)
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Нагадаємо, у лютому українці придбали 77,5 тис. вживаних автомобілів. Це на 21% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року і так само, як у січні-2023.
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За матеріалами:
MMR
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