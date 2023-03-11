Що повинно бути в автомобілі про всяк випадок — Finance.ua

Що повинно бути в автомобілі про всяк випадок
Правила дорожнього руху передбачають обов’язкову наявність в автомобілі певних предметів: аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки й інших.
Про це нагадує Мінінтеграції.
Однак ситуації на дорозі можуть бути різними, особливо у воєнний час. Тому тривожну валізу варто мати не лише вдома, а й в автомобілі.
У пригоді можуть стати:
• лопата, ніж, невелика сокира,
• буксирний трос,
• рулон армованого скотчу,
• запасне колесо та набір інструментів.
Крім того, подбайте про запас води, їжі, теплий одяг і зарядні пристрої, які працюють від розеток авто. Також візьміть ліхтарик або інші сигнальні засоби, каністру та запас пального.
Довідка Finance.ua:
- Попит на вживані іномарки скоротився вдвічі: топ моделей лютого.
- Топ-15 найпопулярніших вживаних моделей авто, які купували в Україні. Лідером брендів легковиків, які купували на внутрішньому ринку, за підсумками лютого залишається Volkswagen. Українці уклали 7,8 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,1% від загальної кількості.
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше
Купуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі
Поділитися новиною