Що повинно бути в автомобілі про всяк випадок — Finance.ua

Що повинно бути в автомобілі про всяк випадок Сьогодні 16:21 — Технології&Авто

Правила дорожнього руху передбачають обов’язкову наявність в автомобілі певних предметів: аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки й інших.

Про це нагадує Мінінтеграції.

Однак ситуації на дорозі можуть бути різними, особливо у воєнний час. Тому тривожну валізу варто мати не лише вдома, а й в автомобілі.

У пригоді можуть стати:

• лопата, ніж, невелика сокира,

• буксирний трос,

• рулон армованого скотчу,

• запасне колесо та набір інструментів.

Крім того, подбайте про запас води, їжі, теплий одяг і зарядні пристрої, які працюють від розеток авто. Також візьміть ліхтарик або інші сигнальні засоби, каністру та запас пального.

Довідка Finance.ua:

Попит на вживані іномарки скоротився вдвічі: топ моделей лютого.

Топ-15 найпопулярніших вживаних моделей авто, які купували в Україні. Лідером брендів легковиків, які купували на внутрішньому ринку, за підсумками лютого залишається Volkswagen. Українці уклали 7,8 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,1% від загальної кількості.

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