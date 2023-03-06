Топ-15 найпопулярніших вживаних моделей авто, які купували в Україні — Finance.ua

Топ-15 найпопулярніших вживаних моделей авто, які купували в Україні Сьогодні 08:02 — Технології&Авто

Топ-15 найпопулярніших вживаних моделей авто, які купували в Україні

Вперше за багато років колишній лідер продажів в Україні Daewoo Lanos опустився на третю сходинку. Про це свідчить аналітика Інституту досліджень авторинку.

Найпопулярніші бренди

Лідером брендів легковиків, які купували на внутрішньому ринку, за підсумками лютого залишається Volkswagen. Українці уклали 7,8 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,1% від загальної кількості.

На другому місці все ще знаходиться продукція російсько-радянського ВАЗу. Частка бренду поступово знижується та в січні склала 6,1% (3,9 тис. угод).

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Третє місце в рейтингу зайняв Renault (5,9%, 3,8 тис.). Четверту позицію зайняла Skoda з часткою 5,7% (3,6 тис.). Замикає першу п’ятірку Toyota з часткою 5,4% та 3,5 тис. угод.

Найпопулярніші моделі

Перше місце серед внутрішніх продажів у лютому зайняв незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (2,3 тис. угод). На друге місце вперше піднялася Skoda Octavia (2,1 тис. угод).

Багаторічний лідер вторинного ринку України, популярний колись Daewoo Lanos та його модифікації продовжують втрачати популярність серед українців. За підсумками лютого це авто вперше опустилося на третє місце (2 тис. угод.).

Четверту сходинку зайняв Volkswagen Golf (1,7 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,2 тис. угод).

Загалом лютневий рейтинг перепродажів вживаних легковиків на внутрішньому ринку виглядає так:

Volkswagen Passat — 2 316 угод. Skoda Octavia — 2 060.

Lanos & Sens — 2 031. Volkswagen Golf — 1 743. Renault Megane — 1 186. Ford Focus — 987. Skoda Fabia — 923. BMW 5 Series — 920. Toyota Camry — 889. Audi A6 — 862. Opel Astra — 854. ВАЗ 2109/99 — 834. BMW 3 Series — 827. Chevrolet Aveo — 798. Mercedes-Benz E-Classe — 748.

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